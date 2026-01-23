Рейтинг@Mail.ru
Ситуация вокруг Гренландии поместила НАТО в реанимацию, пишет Politico - РИА Новости, 23.01.2026
09:44 23.01.2026
Ситуация вокруг Гренландии поместила НАТО в реанимацию, пишет Politico
Ситуация вокруг Гренландии поместила НАТО в реанимацию, пишет Politico - РИА Новости, 23.01.2026
Ситуация вокруг Гренландии поместила НАТО в реанимацию, пишет Politico
Ситуация вокруг Гренландии привела к тому, что НАТО уже фактически находится в реанимации, пишет газета Politico. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:44:00+03:00
2026-01-23T09:44:00+03:00
в мире
нато
дональд трамп
гренландия
сша
дания
андрюс кубилюс
https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069754540.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
гренландия
сша
дания
в мире, нато, дональд трамп, гренландия, сша, дания, андрюс кубилюс
В мире, НАТО, Дональд Трамп, Гренландия, США, Дания, Андрюс Кубилюс
Ситуация вокруг Гренландии поместила НАТО в реанимацию, пишет Politico

Politico: ситуация вокруг Гренландии уже привела НАТО к реанимации

© REUTERS / Marko Djurica Акция протеста в Гренландии
Акция протеста в Гренландии - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Акция протеста в Гренландии. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии привела к тому, что НАТО уже фактически находится в реанимации, пишет газета Politico.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что военный захват США Гренландии будет означать конец НАТО.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
США хотят разделить природные ресурсы Гренландии, заявил Вэнс
07:26
Как напоминает издание, альянс по сути представляет собой обещание предоставления защиты. Если же обещание защиты не выглядит убедительным, мощь НАТО ослабевает.
"(Заявления США по поводу Гренландии - ред.) уже поместили альянс в реанимацию", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного дипломата.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреНАТОДональд ТрампГренландияСШАДанияАндрюс Кубилюс
 
 
