Ситуация вокруг Гренландии поместила НАТО в реанимацию, пишет Politico

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии привела к тому, что НАТО уже фактически находится в реанимации, пишет газета Politico.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что военный захват США Гренландии будет означать конец НАТО.
Как напоминает издание, альянс по сути представляет собой обещание предоставления защиты. Если же обещание защиты не выглядит убедительным, мощь НАТО ослабевает.
"(Заявления США по поводу Гренландии - ред.) уже поместили альянс в реанимацию", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного дипломата.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности. Ранее Трамп на полях Международного экономического форума в Давосе заявил, что военного сценария получения США контроля над Гренландией нет на повестке.
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51