Ситуация вокруг Гренландии поместила НАТО в реанимацию, пишет Politico

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Гренландии привела к тому, что НАТО уже фактически находится в реанимации, пишет газета Politico.

Как напоминает издание, альянс по сути представляет собой обещание предоставления защиты. Если же обещание защиты не выглядит убедительным, мощь НАТО ослабевает.

"(Заявления США по поводу Гренландии - ред.) уже поместили альянс в реанимацию", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на неназванного дипломата.