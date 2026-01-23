США хотят разделить природные ресурсы Гренландии, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. США хотят разделить природные ресурсы Гренландии, которые якобы Вашингтон и защищает, утверждает вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
Сам президент США Дональд Трамп ранее отвергал предположение, что Гренландия нужна Соединенным Штатам из-за ее природных ресурсов.
"Мы хотим разделить богатство этой прекрасной территории с большим количеством полезных ископаемых и ресурсов, которые, по сути, мы защищаем", – сказал Вэнс в интервью NewsMax.
В среду на полях форума в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав сроком ее действия вечность. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
