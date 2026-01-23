https://ria.ru/20260123/grenlandiya-2069739554.html
Еврокомиссия в ближайшее время представит план инвестиций в Гренландию
Еврокомиссия в ближайшее время представит план инвестиций в Гренландию - РИА Новости, 23.01.2026
Еврокомиссия в ближайшее время представит план инвестиций в Гренландию
Еврокомиссия в ближайшее время представит план инвестиций в Гренландию, планирует удвоить финансовую поддержку, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
Еврокомиссия в ближайшее время представит план инвестиций в Гренландию
Фон дер Ляйен: ЕК в ближайшее время представит план инвестиций в Гренландию