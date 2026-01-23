Рейтинг@Mail.ru
Еврокомиссия в ближайшее время представит план инвестиций в Гренландию
04:01 23.01.2026
Еврокомиссия в ближайшее время представит план инвестиций в Гренландию
в мире
гренландия
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
гренландия
в мире, гренландия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Гренландия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 янв - РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшее время представит план инвестиций в Гренландию, планирует удвоить финансовую поддержку, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита.
"В следующем многолетнем бюджете мы предусмотрели удвоить финансовую поддержку Гренландии… Прямо сейчас мы работаем над укреплением отношений ЕС с Гренландией. И в рамках этого Еврокомиссия вскоре выдвинет значительный пакет инвестиций", - сказала она.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Глава ЕК обещала направить часть оборонных расходов на ледокол
