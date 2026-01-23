Рейтинг@Mail.ru
Гренландия упоминается в законопроекте США о ПРО один раз - РИА Новости, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/grenlandija-2069746775.html
Гренландия упоминается в законопроекте США о ПРО один раз
Гренландия упоминается в законопроекте США о ПРО один раз - РИА Новости, 23.01.2026
Гренландия упоминается в законопроекте США о ПРО один раз
Гренландия упоминается в американском законопроекте о создании ПРО "Золотой купол" всего один раз и вскользь, несмотря на заявления президента США Дональда... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T05:34:00+03:00
2026-01-23T05:34:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_6650dbad037a838ed707720f8db3701a.jpg
https://ria.ru/20260123/evrosojuz-2069733782.html
https://ria.ru/20260113/grenlandiya-1994612112.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/13/2068736410_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c7b0a5a21c909f4a55035becc206e3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
Гренландия упоминается в законопроекте США о ПРО один раз

РИА Новости: Гренландия упоминается в законе США о ПРО "Золотой купол" один раз

© REUTERS / Marko DjuricaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Нуук, Гренландия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Гренландия упоминается в американском законопроекте о создании ПРО "Золотой купол" всего один раз и вскользь, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа, что контроль над этой датской территорией необходим Вашингтону для реализации данной инициативы, выяснило РИА Новости, проанализировав открытые данные.
Остров упоминается в "Законе о Золотом куполе 2025 года" в списке локаций, где необходимо ускорить модернизацию систем раннего предупреждения.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Лидеры ЕС готовят план из четырех пунктов по Гренландии, пишут СМИ
02:32
"Руководитель программы должен использовать все доступные ему полномочия для ускорения модернизации возможностей радиолокационных станций, включая те, что расположены на объектах или известны под названиями: Cobra Dane, система раннего предупреждения о баллистических ракетах (BMEWS) в Туле (авиабаза в Гренландии, сейчас несет название Питуффик - ред.), модернизированная РЛС раннего предупреждения (UEWR) в Гренландии и Кейп-Коде (в штате Массачусетс в США - ред.)", - говорится в тексте документа, внесенного в конгресс летом 2025 года для законодательного закрепления проекта.
При этом Гренландия ни разу не упоминается в указе Трампа от 27 января 2025 года, который дал старт проекту о создании "Золотого купола", выяснило РИА Новости.
В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования.
Ранее Трамп заявил, что система ПРО "Золотой купол" может эффективно работать только с учетом включения в США Гренландии и частично будет располагаться на этом острове.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
13 января, 17:51
 
В миреГренландияСШАДанияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала