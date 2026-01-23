Слет послов гостеприимства пройдет в Смоленской области

Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Слет победителей и экспертов проектов "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоится 5 февраля в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Событие пройдет в музее "Смоленская крепость". Участниками станут представители более 60 регионов страны. Это одно из значимых мероприятий в рамках Года народного единства, отметил Анохин.

Слет призван объединить народы многонациональной России и регионы, повысить их привлекательность для туристов.

"В 11 часов возле башни Громовой музея "Смоленская крепость" на улице Октябрьской Революции, три представителя различных народностей в национальных костюмах объединятся в хоровод. К участию также приглашаются смоляне и жители города — так мы подчеркнем единство народов и уважение к традиционным ценностям нашей страны", — написал Анохин в своем телеграм-канале.