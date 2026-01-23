Рейтинг@Mail.ru
Слет послов гостеприимства пройдет в Смоленской области
Смоленская область
 
16:45 23.01.2026
Слет послов гостеприимства пройдет в Смоленской области
Слет послов гостеприимства пройдет в Смоленской области
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c1d568686060daea01942db3d7fde8cd.jpg
Смоленская область
© РИА Новости / Павел Бедняков
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске
© РИА Новости / Павел Бедняков
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Слет победителей и экспертов проектов "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоится 5 февраля в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Событие пройдет в музее "Смоленская крепость". Участниками станут представители более 60 регионов страны. Это одно из значимых мероприятий в рамках Года народного единства, отметил Анохин.
Слет призван объединить народы многонациональной России и регионы, повысить их привлекательность для туристов.
"В 11 часов возле башни Громовой музея "Смоленская крепость" на улице Октябрьской Революции, три представителя различных народностей в национальных костюмах объединятся в хоровод. К участию также приглашаются смоляне и жители города — так мы подчеркнем единство народов и уважение к традиционным ценностям нашей страны", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
В 13 часов жителей и гостей Смоленска приглашают на площадь Ленина, где состоится парад регионов России и интерактивная программа "Посольская мастерская гостеприимства". Регионы-участники представят визитные карточки, благодаря которым гости программы смогут совершить виртуальное путешествие по стране.
 
