https://ria.ru/20260123/gostepriimstvo-2069917974.html
Слет послов гостеприимства пройдет в Смоленской области
Слет послов гостеприимства пройдет в Смоленской области - РИА Новости, 23.01.2026
Слет послов гостеприимства пройдет в Смоленской области
Слет победителей и экспертов проектов "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоится 5 февраля в... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T16:45:00+03:00
2026-01-23T16:45:00+03:00
2026-01-23T16:45:00+03:00
смоленская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_0:129:3183:1919_1920x0_80_0_0_ac2cfbc7230f58a796a235d51c7a869d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778296945_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_c1d568686060daea01942db3d7fde8cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Слет послов гостеприимства пройдет в Смоленской области
Слет послов гостеприимства "Единство народов России" состоится на Смоленщине
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Слет победителей и экспертов проектов "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ" президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоится 5 февраля в Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Событие пройдет в музее "Смоленская крепость". Участниками станут представители более 60 регионов страны. Это одно из значимых мероприятий в рамках Года народного единства, отметил Анохин.
Слет призван объединить народы многонациональной России и регионы, повысить их привлекательность для туристов.
"В 11 часов возле башни Громовой музея "Смоленская крепость" на улице Октябрьской Революции, три представителя различных народностей в национальных костюмах объединятся в хоровод. К участию также приглашаются смоляне и жители города — так мы подчеркнем единство народов и уважение к традиционным ценностям нашей страны", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
В 13 часов жителей и гостей Смоленска приглашают на площадь Ленина, где состоится парад регионов России и интерактивная программа "Посольская мастерская гостеприимства". Регионы-участники представят визитные карточки, благодаря которым гости программы смогут совершить виртуальное путешествие по стране.