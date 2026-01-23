Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность криптобиржи WhiteBit*
23.01.2026
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность криптобиржи WhiteBit*
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность криптобиржи WhiteBit*
Деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit*, финансирующей украинский режим, а также ее дочерних организаций признана нежелательной в России,... РИА Новости, 23.01.2026
экономика, россия, украина, вооруженные силы украины
Экономика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Генпрокуратура признала нежелательной деятельность криптобиржи WhiteBit*

Деятельность финансирующей ВСУ криптобиржи WhiteBit признана нежелательной в РФ

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit*, финансирующей украинский режим, а также ее дочерних организаций признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании деятельности криптовалютной биржи WhiteBit*, а также структуры ее аффилированных и дочерних организаций W Group* нежелательной на территории Российской Федерации. Эта европейская платформа по торговле криптовалютами используется криптовалютными биржами и обменниками для совершения различного рода транзакций, в том числе для организации серых схем по выводу средств из России, а также иной противоправной деятельности", - рассказали в пресс-службе.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Минюст внес девять иностранных организаций в список нежелательных
21 января, 20:49
По данным надзорного ведомства, с начала СВО криптобиржа активно поддерживает ВСУ, реализуя различные программы в сотрудничестве с институтами киевского режима. В 2022 года руководство WhiteBit* суммарно передало ВСУ около 11 миллионов долларов, для закупки комплексов беспилотников направлено 900 тысяч долларов.
Кроме того, отметили в ГП РФ, руководство криптобиржи участвует в международных благотворительных аукционах, а вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов запрещенной в России террористической организации "Азов"**.
"WhiteBit* сотрудничает с министерством иностранных дел Украины. C мая 2022 года биржа предоставляет техническое обеспечение фандрейзенговой платформе United24, созданной по инициативе президента Украины для сбора донатов в криптовалюте", - добавили в ведомстве.
* Организация внесена в перечень нежелательных в России.
** Террористическая организация, запрещена в РФ.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Украинские чиновники начали переводить сбережения в криптовалюту, пишут СМИ
2 апреля 2025, 17:45
 
