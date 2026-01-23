Генпрокуратура признала нежелательной деятельность криптобиржи WhiteBit*

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Деятельность европейской криптовалютной биржи WhiteBit*, финансирующей украинский режим, а также ее дочерних организаций признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Кроме того, отметили в ГП РФ, руководство криптобиржи участвует в международных благотворительных аукционах, а вырученные средства направляет на закупку дронов для украинских боевиков, включая членов запрещенной в России террористической организации "Азов"**.