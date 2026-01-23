Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: компании Москвы нарастили выпуск мясной продукции на 9,9%
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
11:07 23.01.2026
Гарбузов: компании Москвы нарастили выпуск мясной продукции на 9,9%
Гарбузов: компании Москвы нарастили выпуск мясной продукции на 9,9% - РИА Новости, 23.01.2026
Гарбузов: компании Москвы нарастили выпуск мясной продукции на 9,9%
Объем производства мясных изделий вырос на 9,9% в столице по итогам января-ноября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал министр... РИА Новости, 23.01.2026
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Гарбузов: компании Москвы нарастили выпуск мясной продукции на 9,9%

Анатолий Гарбузов: выпуск мясных изделий в Москве вырос на 9,9% в 2025 году

Выпуск мясной продукции
Выпуск мясной продукции
МОСКВА, 23 янв – РИА Новости. Объем производства мясных изделий вырос на 9,9% в столице по итогам января-ноября 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Так, столичные промышленники выпускают широкий ассортимент продукции — от колбас и сосисок до снеков и полуфабрикатов.
"Благодаря поддержке пищевой отрасли, внедрению современных технологий на предприятиях, созданию новых производственных площадок, в столице системно растет выпуск продуктов питания. В частности, за январь — ноябрь прошлого года производство мяса и субпродуктов достигло почти 58 тысяч тонн — это на 9,9% больше, чем за тот же период 2024 года", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
По стратегии развития промышленности столицы до 2030 года, пищевая отрасль входит в число ключевых. Москва активно поддерживает городские предприятия. Например, некоторые из них имеют статус промкомплекса и право на налоговые льготы. Налог на недвижимое имущество для этих компаний составляет 50% от исчисленного, налог на землю — 20% от исчисленного, ставка аренды земли — 0,3% от кадастровой стоимости участка.
Статус промышленного комплекса помогает расширять инвестпрограммы, которые направлены на запуск новых и модернизацию существующих производственных мощностей.
Одним из примеров реализации инвестпроектов стало строительство комплекса по производству продуктов питания из мяса компании "Элитгрупп Инвест" в столичном районе Ново-Переделкино. В рамках масштабного инвестиционного проекта был возведен промкорпус площадью свыше 38 тысяч квадратных метров. После чего было создано 500 рабочих мест. Это послужило не только вкладом в развитие отрасли, но и стало важной социальной инициативой, укрепляющей рынок труда столицы.
Москва является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в городе открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в столице работает почти 4,6 тысячи промышленных компаний, где занято около 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа льготного инвестиционного кредитования, офсетные контракты и многое другое.
Ранее Гарбузов отмечал, что в столице за 11 месяцев в прошлом году произвели на 33,8% больше хлебобулочных изделий длительного хранения, чем за аналогичный период в 2024-м.
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
 
 
