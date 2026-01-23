Рейтинг@Mail.ru
Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" в чемпионате Франции - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:58 23.01.2026 (обновлено: 00:19 24.01.2026)
https://ria.ru/20260123/futbol-2069995815.html
Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" в чемпионате Франции
Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" в чемпионате Франции - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Осером" в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-23T23:58:00+03:00
2026-01-24T00:19:00+03:00
футбол
спорт
осер
пари сен-жермен (псж)
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019214_0:278:1072:880_1920x0_80_0_0_eb319e0707a2d614b55e39fd6279301b.jpg
https://ria.ru/20260123/selta-2069727403.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019214_0:178:1072:981_1920x0_80_0_0_a5f04ce9ff6cdb1a3901b3b5c3eee55a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, осер, пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Осер, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" в чемпионате Франции

Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" и вышли на первое место в чемпионате Франции

© Фотография из соцсетейЛоготип "ПСЖ" на домашней форме парижан
Логотип ПСЖ на домашней форме парижан - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фотография из соцсетей
Логотип "ПСЖ" на домашней форме парижан. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Осером" в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Осере завершилась со счетом 1:0. Мяч на 79-й минуте забил Брадли Барколя.
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
23 января 2026 • начало в 22:00
Завершен
Осер
0 : 1
ПСЖ
79‎’‎ • Брадли Баркола
(Усман Дембеле)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов пропустил матч. Он проходит восстановление от перелома левой руки, который получил 17 декабря во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). В той встрече Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с травмой.
"ПСЖ" (45 очков) продлил победную серию до пяти матчей и вышел на первое место в турнирной таблице Лиги 1. "Осер" (12) потерпел четвертое поражение подряд и находится в зоне вылета в Лигу 2, занимая 17-е место.
В следующем туре "ПСЖ" сыграет со "Страсбуром" в гостях 1 февраля. "Осер" в тот же день на выезде встретится с "Тулузой".
Защитник Рубина Карл Старфельт - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Гол экс-футболиста "Рубина" помог "Сельте" обыграть "Лилль" в Лиге Европы
Вчера, 01:08
 
ФутболСпортОсерПари Сен-Жермен (ПСЖ)Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    Перерыв
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала