https://ria.ru/20260123/futbol-2069995815.html
Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" в чемпионате Франции
Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" в чемпионате Франции - РИА Новости Спорт, 24.01.2026
Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" в чемпионате Франции
"Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Осером" в матче 19-го тура чемпионата Франции по футболу. РИА Новости Спорт, 24.01.2026
2026-01-23T23:58:00+03:00
2026-01-23T23:58:00+03:00
2026-01-24T00:19:00+03:00
футбол
спорт
осер
пари сен-жермен (псж)
чемпионат франции по футболу (лига 1)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019214_0:278:1072:880_1920x0_80_0_0_eb319e0707a2d614b55e39fd6279301b.jpg
https://ria.ru/20260123/selta-2069727403.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019214_0:178:1072:981_1920x0_80_0_0_a5f04ce9ff6cdb1a3901b3b5c3eee55a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, осер, пари сен-жермен (псж), чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Осер, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" в чемпионате Франции
Футболисты "ПСЖ" обыграли "Осер" и вышли на первое место в чемпионате Франции