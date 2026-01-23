Рейтинг@Mail.ru
10:51 23.01.2026 (обновлено: 12:06 23.01.2026)
Во Франции расследуют смерть детей, предположительно, из-за смеси Nestle
Во Франции расследуют смерть детей, предположительно, из-за смеси Nestle
ПАРИЖ, 23 янв — РИА Новости. Во Франции расследуют смерти двух младенцев — предположительно, из-за детской смеси Nestle, передает радиостанция RMC.
"Уже два расследования возбуждены после недавней смерти двух грудничков в Анже и Бордо. Оба употребляли сухое молоко марки Guigoz, которое группа Nestle стала массово отзывать в начале года", — говорится в сообщении.
Первый смертельный случай зарегистрировали 23 декабря в Анже — там умерла девочка, которой было чуть меньше месяца. Второй младенец умер 8 января в больнице Бордо, ему было всего 14 дней. Мать срочно привезла его в клинику из-за серьезных проблем с пищеварением. Первые анализы пока не выявили связи между смертью детей и сухим молоком от Nestle.
Компания отзывает свои молочные смеси из-за возможного содержания в них токсина цереулида, вырабатываемого некоторыми штаммами бактерий. После употребления такого продукта могут начаться рвота или диарея. Симптомы похожи на те, что бывают при пищевом отравлении или аллергии на коровье молоко.
Шестого января Роспотребнадзор ввел временный запрет на ввоз в Россию некоторых детских сухих смесей Nestle.
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Нидерландах четырем младенцам стало плохо после употребления смеси Nestle
Вчера, 19:57
 
