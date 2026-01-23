Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали физрука за аферу со спортлагерем на 1,9 миллиона рублей
13:10 23.01.2026
В Москве задержали физрука за аферу со спортлагерем на 1,9 миллиона рублей
В Москве задержали физрука за аферу со спортлагерем на 1,9 миллиона рублей
Бывший учитель физкультуры под предлогом сбора денег на поездку школьников в спортивный лагерь и покупки новой формы обманул их родителей почти на 1,9 миллиона... РИА Новости, 23.01.2026
происшествия
москва
россия
тамбовская область
владимир васенин
москва
россия
тамбовская область
происшествия, москва, россия, тамбовская область, владимир васенин
Происшествия, Москва, Россия, Тамбовская область, Владимир Васенин
В Москве задержали физрука за аферу со спортлагерем на 1,9 миллиона рублей

В Москве задержали физрука за аферу с поездкой в спортлагерь на 1,9 млн рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший учитель физкультуры под предлогом сбора денег на поездку школьников в спортивный лагерь и покупки новой формы обманул их родителей почти на 1,9 миллиона рублей в Москве, он задержан, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"В полицию за помощью обратилась 44-летняя мать ученика одной из школ на юге столицы и сообщила о мошенничестве со стороны бывшего учителя физкультуры. По имеющимся данным, на момент событий преподаватель под предлогом сбора средств для поездки сына заявительницы в спортивный лагерь и покупки новой формы получил от женщины 68 тысяч рублей", - сказал Васенин.
Он отметил, что мужчина постоянно откладывал поездку и не возвращал деньги, а впоследствии уволился с работы и перестал выходить на связь.
Васенин добавил, что полицейские задержали в Москве подозреваемого - 26-летнего жителя Тамбовской области. Выяснилось, что злоумышленник аналогичным способом получил деньги еще от 24 родителей школьников и распорядился ими по своему усмотрению. Общий ущерб составляет почти 1,9 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ПроисшествияМоскваРоссияТамбовская областьВладимир Васенин
 
 
