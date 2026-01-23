В Москве задержали физрука за аферу со спортлагерем на 1,9 миллиона рублей

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Бывший учитель физкультуры под предлогом сбора денег на поездку школьников в спортивный лагерь и покупки новой формы обманул их родителей почти на 1,9 миллиона рублей в Москве, он задержан, возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"В полицию за помощью обратилась 44-летняя мать ученика одной из школ на юге столицы и сообщила о мошенничестве со стороны бывшего учителя физкультуры. По имеющимся данным, на момент событий преподаватель под предлогом сбора средств для поездки сына заявительницы в спортивный лагерь и покупки новой формы получил от женщины 68 тысяч рублей", - сказал Васенин.
Он отметил, что мужчина постоянно откладывал поездку и не возвращал деньги, а впоследствии уволился с работы и перестал выходить на связь.
Васенин добавил, что полицейские задержали в Москве подозреваемого - 26-летнего жителя Тамбовской области. Выяснилось, что злоумышленник аналогичным способом получил деньги еще от 24 родителей школьников и распорядился ими по своему усмотрению. Общий ущерб составляет почти 1,9 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.