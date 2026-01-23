Лидеры ЕС покинули саммит по Гренландии, не дав комментариев прессе

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидеры ведущих стран ЕС после завершения неформального саммита, на котором обсуждались ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений, покинули здание Евросовета, не поговорив с прессой, сообщает европейское издание Politico.