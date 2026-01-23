Лидеры ЕС покинули саммит по Гренландии, не дав комментариев прессе

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Лидеры ведущих стран ЕС после завершения неформального саммита, на котором обсуждались ситуация вокруг Гренландии и проблема трансатлантических отношений, покинули здание Евросовета, не поговорив с прессой, сообщает европейское издание Politico.
Саммит в Брюсселе завершился в ночь на пятницу. По данным журналистов, здание Евросовета, не поговорив с прессой, покинули канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Польши Дональд Туск и глава правительства Дании Метте Фредериксен.
"Это является довольно необычным завершением саммита лидеров ЕС", - пишет издание.
В публикации предполагается, что причиной отказа от комментариев могли быть разногласия, обнаружившиеся в ходе саммита.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.