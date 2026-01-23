https://ria.ru/20260123/dzhanibekov-2069739988.html
Летчик-космонавт Джанибеков заявил, что курить в космосе можно
Летчик-космонавт Джанибеков заявил, что курить в космосе можно - РИА Новости, 23.01.2026
Летчик-космонавт Джанибеков заявил, что курить в космосе можно
Курить в космосе возможно, но это неразумно, потому что необходимо беречь привозной кислород, заявил летчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T04:07:00+03:00
2026-01-23T04:07:00+03:00
2026-01-23T04:07:00+03:00
наука
ссср
владимир джанибеков
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg
https://ria.ru/20260123/dzhanibekov-2069739027.html
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5ed2ee01f0fe203350395fe42c9ba9b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, владимир джанибеков, космос - риа наука
Наука, СССР, Владимир Джанибеков, Космос - РИА Наука
Летчик-космонавт Джанибеков заявил, что курить в космосе можно
Джанибеков: курить в космосе возможно, но это неразумно