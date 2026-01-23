Рейтинг@Mail.ru
04:07 23.01.2026
Летчик-космонавт Джанибеков заявил, что курить в космосе можно

Джанибеков: курить в космосе возможно, но это неразумно

© Фото : РоскосмосМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© Фото : Роскосмос
МКС. Архивное фото
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Курить в космосе возможно, но это неразумно, потому что необходимо беречь привозной кислород, заявил летчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков.
Отвечая на вопрос о том, что возможно в космосе, Джанибеков заявил, что "в космосе можно все!".
"Некоторые ребята покуривали. И курить в космосе тоже возможно. Но это очень неразумно. Кислород привозной, и потому его надо беречь", - заявил Джанибеков в интервью aif.ru.
Генерал-майор авиации, член союза художников России Владимир Джанибеков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Джанибеков рассказал о снимке загадочного объекта в Атлантике
03:56
 
НаукаСССРВладимир ДжанибековКосмос - РИА Наука
 
 
