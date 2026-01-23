Рейтинг@Mail.ru
Космонавт Джанибеков рассказал, как чуть не врезался в "Салют-7" - РИА Новости, 23.01.2026
04:06 23.01.2026
Космонавт Джанибеков рассказал, как чуть не врезался в "Салют-7"
Космонавт Джанибеков рассказал, как чуть не врезался в "Салют-7" - РИА Новости, 23.01.2026
Космонавт Джанибеков рассказал, как чуть не врезался в "Салют-7"
Один из легендарнейших летчиков-космонавтов, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков рассказал, как в 1982 году на корабле... РИА Новости, 23.01.2026
Космонавт Джанибеков рассказал, как чуть не врезался в "Салют-7"

Джанибеков рассказал, как чуть не врезался в станцию "Салют-7" в 1982 году

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОрбитальная станция "Салют-7"
Орбитальная станция "Салют-7". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Один из легендарнейших летчиков-космонавтов, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков рассказал, как в 1982 году на корабле "Союз Т-6" чуть не врезался в орбитальную станцию "Салют-7".
Джанибеков рассказал о нештатной ситуации в 1982 когда, во время третьего полёт в космос, когда на борту "Союз Т-6" в том числе находился французский космонавт Жан-Лу Кретьен. Тогда при сближении со станцией отказала автоматика.
Генерал-майор авиации, член союза художников России Владимир Джанибеков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Джанибеков рассказал о снимке загадочного объекта в Атлантике
03:56
"Мы остались с вращающимся кораблем. Многотонная махина несется на скорости 8 км/с, до станции — 700 метров, а управлять ею надо вручную. Чтобы было понятнее: это как группе малышей детского сада остановить на льду груженый самосвал, летящий в витрину. В иллюминаторах мелькала то Земля, то чернота космоса... Где станция? На поиски и решение были секунды. Включил ручное управление, остановил вращение, увидел станцию, дал отход. И мы чудом пронеслись между солнечными батареями", - сказал Джанибеков в интервью изданию aif.ru.
Потом уже вручную провел стыковку, добавил космонавт.
Лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Джанибеков рассказал о непростом начале сотрудничества с США в космосе
14 июля 2025, 14:25
 
