Космонавт Джанибеков рассказал, как чуть не врезался в "Салют-7"

МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Один из легендарнейших летчиков-космонавтов, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков рассказал, как в 1982 году на корабле "Союз Т-6" чуть не врезался в орбитальную станцию "Салют-7".
Джанибеков рассказал о нештатной ситуации в 1982 когда, во время третьего полёт в космос, когда на борту "Союз Т-6" в том числе находился французский космонавт Жан-Лу Кретьен. Тогда при сближении со станцией отказала автоматика.
"Мы остались с вращающимся кораблем. Многотонная махина несется на скорости 8 км/с, до станции — 700 метров, а управлять ею надо вручную. Чтобы было понятнее: это как группе малышей детского сада остановить на льду груженый самосвал, летящий в витрину. В иллюминаторах мелькала то Земля, то чернота космоса... Где станция? На поиски и решение были секунды. Включил ручное управление, остановил вращение, увидел станцию, дал отход. И мы чудом пронеслись между солнечными батареями", - сказал Джанибеков в интервью изданию aif.ru.
Потом уже вручную провел стыковку, добавил космонавт.
14 июля 2025, 14:25