Джанибеков рассказал о снимке загадочного объекта в Атлантике
Наука
 
03:56 23.01.2026 (обновлено: 04:01 23.01.2026)
Джанибеков рассказал о снимке загадочного объекта в Атлантике
Джанибеков рассказал о снимке загадочного объекта в Атлантике
Джанибеков рассказал о снимке загадочного объекта в Атлантике

Джанибеков рассказал о снимке объекта в Атлантике, похожего на Атлантиду

Генерал-майор авиации, член союза художников России Владимир Джанибеков
Генерал-майор авиации, член союза художников России Владимир Джанибеков - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Генерал-майор авиации, член союза художников России Владимир Джанибеков. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Летчик‑космонавт и дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков рассказал о снимке Атлантического океана с орбиты, на котором под водой проступила загадочная структура, напомнившая ему легендарную Атлантиду, но позже учёные объяснили феномен природным явлением.
"Был один занятный случай. Над Атлантикой я сделал снимок и вдруг увидел под водой странную структуру — четкую, как сетка. Первая мысль, конечно, шутливая: "Так вот же она, Атлантида!". И правда, из космоса это выглядело как рукотворный объект", - сказал Джанибеков в интервью aif.ru.
Он добавил, что позже специалисты объяснили ему, что это всего лишь подводный хребет, который кое-где подходит близко к поверхности, а эффект создало уникальное сочетание освещения и состояния воды.
"Кадр получился — загадочный, будто привет из легенды", - заключил космонавт.
Лётчик-космонавт СССР Владимир Джанибеков - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Джанибеков рассказал о непростом начале сотрудничества с США в космосе
14 июля 2025, 14:25
 
Наука
 
 
