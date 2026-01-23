Джанибеков рассказал о снимке загадочного объекта в Атлантике

https://ria.ru/20260123/dzhanibekov-2069739027.html
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости.
Летчик‑космонавт и дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков рассказал
о снимке Атлантического океана с орбиты, на котором под водой проступила загадочная структура, напомнившая ему легендарную Атлантиду, но позже учёные объяснили феномен природным явлением.
"Был один занятный случай. Над Атлантикой я сделал снимок и вдруг увидел под водой странную структуру — четкую, как сетка. Первая мысль, конечно, шутливая: "Так вот же она, Атлантида!". И правда, из космоса это выглядело как рукотворный объект", - сказал Джанибеков
в интервью aif.ru.
Он добавил, что позже специалисты объяснили ему, что это всего лишь подводный хребет, который кое-где подходит близко к поверхности, а эффект создало уникальное сочетание освещения и состояния воды.
"Кадр получился — загадочный, будто привет из легенды", - заключил космонавт.