Российская делегация вылетела на переговоры в ОАЭ утром
Российская делегация вылетела на переговоры в ОАЭ утром
Рабочая группа РФ по безопасности вылетела на переговоры с США и Украиной в ОАЭ утром в пятницу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:41:00+03:00
