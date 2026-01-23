Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев заявил, что не будет участвовать в показательных соревнованиях - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/degtjarev-2069801619.html
Дегтярев заявил, что не будет участвовать в показательных соревнованиях
Дегтярев заявил, что не будет участвовать в показательных соревнованиях - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Дегтярев заявил, что не будет участвовать в показательных соревнованиях
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что принял осознанное решение не участвовать в показательных соревнованиях. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T11:50:00+03:00
2026-01-23T11:50:00+03:00
спорт
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984394790_0:279:2994:1963_1920x0_80_0_0_e663fac7d7364b778df1632a900552f0.jpg
https://ria.ru/20250604/degtyarev--2020831849.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984394790_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d4377c4b059cb6807962ca6d41f3f31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев заявил, что не будет участвовать в показательных соревнованиях

Дегтярев объяснил отказ от участия в показательных соревнованиях

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что принял осознанное решение не участвовать в показательных соревнованиях.
«
"Меня приглашают в день на три-четыре соревнования - пробежать, проплыть, забить и так далее. Если я буду везде участвовать, то кто будет руководить? А если участвовать где-то, то у остальных будет обида. Буду участвовать только в политических и общественных дискуссиях. Открывать, закрывать, награждать, выступать. Поэтому вы меня на ринге или с мячом не увидите, это осознанное решение", - заявил Дегтярев на форуме "Знание. Государство".
Дегтярев был назначен министром спорта Российской Федерации в мае 2024 года указом президента РФ. В декабре 2024 года Дегтярев возглавил ОКР.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Министр спорта рассказал, сколько раз подтягивается
4 июня 2025, 12:21
 
СпортМихаил ДегтяревОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    1-й период
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    2
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала