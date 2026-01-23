https://ria.ru/20260123/degtjarev-2069801619.html
Дегтярев заявил, что не будет участвовать в показательных соревнованиях
Дегтярев заявил, что не будет участвовать в показательных соревнованиях
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что принял осознанное решение не участвовать в показательных соревнованиях. РИА Новости Спорт, 23.01.2026
