Дегтярев рассказал, сколько россиян выступит на Олимпиаде в Италии
11:30 23.01.2026
Дегтярев рассказал, сколько россиян выступит на Олимпиаде в Италии
Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что максимальное количество российских спортсменов на зимних Олимпийских... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026
спорт, россия, милан, кортина-д'ампеццо, михаил дегтярев, госдума рф, зимние олимпийские игры 2026, италия
Спорт, Россия, Милан, Кортина-д'Ампеццо, Михаил Дегтярев, Госдума РФ, Зимние Олимпийские игры 2026, Италия
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил, что максимальное количество российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2026 года составляет 13 человек.
В пятницу проходит форум "Знание. Государство", на котором присутствует Дегтярев.
"Максимум на Олимпиаде 13 человек выступят. Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю. Но препятствовать спортсменам выступать - неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали за Россию. А параллельно мы восстанавливаемся с разной степенью успеха", - заявил Дегтярев.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Российские спортсмены смогут общаться со СМИ во время Олимпиады
22 января, 20:16
 
СпортРоссияМиланКортина-д'АмпеццоМихаил ДегтяревГосдума РФЗимние Олимпийские игры 2026Италия
 
