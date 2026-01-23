Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане второклассник спас сверстника, провалившегося в озеро
13:44 23.01.2026
В Дагестане второклассник спас сверстника, провалившегося в озеро
В Дагестане второклассник спас сверстника, провалившегося в озеро - РИА Новости, 23.01.2026
В Дагестане второклассник спас сверстника, провалившегося в озеро
Восьмилетний школьник из Махачкалы Муаз Джангишиев спас сверстника, провалившегося в ледяную воду на озере Ак-Гель, вытащив его на берег, сообщило минобрнауки... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T13:44:00+03:00
2026-01-23T13:44:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
махачкала
республика дагестан
происшествия, махачкала, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан
В Дагестане второклассник спас сверстника, провалившегося в озеро

В Махачкале школьник спас сверстника, провалившегося в ледяное озеро

МАХАЧКАЛА, 23 янв - РИА Новости. Восьмилетний школьник из Махачкалы Муаз Джангишиев спас сверстника, провалившегося в ледяную воду на озере Ак-Гель, вытащив его на берег, сообщило минобрнауки Дагестана.
По данным ведомства, 19 января на озере Ак-Гель во время игры на непрочном льду один из мальчиков провалился в ледяную воду.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Житель Махачкалы спас двух детей, провалившихся под лед
00:47
"Рядом оказался ученик 2 "В" класса средней школы Nº 50 имени Р. Гамзатова города Махачкалы Муаз Джангишиев. Не растерявшись, он проявил недетскую смелость и решительность: Муаз помог тонущему сверстнику выбраться из полыньи и вытащил его на берег, предотвратив трагедию. Школьник не только действовал мужественно, но и сделал это грамотно, не поддавшись панике", – говорится в Telegram-канале минобрнауки.
Муаз – участник проекта "Орлята России", направленного на развитие социальной активности школьников младших классов. Программа разработана в 2021 году в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование".
Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 18 января житель Махачкалы Джамал Мусаев спас двух детей, провалившихся под лед на том же озере Ак-Гель.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Подмосковье прохожие спасли двух детей, провалившихся под лед
28 декабря 2025, 14:39
 
Происшествия
 
 
