В Дагестане второклассник спас сверстника, провалившегося в озеро

МАХАЧКАЛА, 23 янв - РИА Новости. Восьмилетний школьник из Махачкалы Муаз Джангишиев спас сверстника, провалившегося в ледяную воду на озере Ак-Гель, вытащив его на берег, сообщило минобрнауки Дагестана.
По данным ведомства, 19 января на озере Ак-Гель во время игры на непрочном льду один из мальчиков провалился в ледяную воду.
"Рядом оказался ученик 2 "В" класса средней школы Nº 50 имени Р. Гамзатова города Махачкалы Муаз Джангишиев. Не растерявшись, он проявил недетскую смелость и решительность: Муаз помог тонущему сверстнику выбраться из полыньи и вытащил его на берег, предотвратив трагедию. Школьник не только действовал мужественно, но и сделал это грамотно, не поддавшись панике", – говорится в Telegram-канале минобрнауки.
Муаз – участник проекта "Орлята России", направленного на развитие социальной активности школьников младших классов. Программа разработана в 2021 году в рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" нацпроекта "Образование".
Ранее в МВД Дагестана сообщали, что 18 января житель Махачкалы Джамал Мусаев спас двух детей, провалившихся под лед на том же озере Ак-Гель.
