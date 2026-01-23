Рейтинг@Mail.ru
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Чернышова в фарм-клуб - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:06 23.01.2026
https://ria.ru/20260123/chernyshov-2069727070.html
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Чернышова в фарм-клуб
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Чернышова в фарм-клуб - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Чернышова в фарм-клуб
Российский нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Игорь Чернышов отправлен в фарм-клуб "Сан-Хосе Барракудас" из Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T01:06:00+03:00
2026-01-23T01:06:00+03:00
хоккей
спорт
сан-хосе шаркс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068928341_0:117:2455:1499_1920x0_80_0_0_9629ef4fbfea69e43dcb897193c2914d.jpg
https://ria.ru/20260121/nkhl-2069212324.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068928341_65:0:2248:1637_1920x0_80_0_0_728d9dfb3561bb01f4539579e5d0929c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, сан-хосе шаркс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сан-Хосе Шаркс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Чернышова в фарм-клуб

"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Игоря Чернышова в фарм-клуб

© REUTERS / John HeftiХоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Игорь Чернышов
Хоккеист Сан-Хосе Шаркс Игорь Чернышов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© REUTERS / John Hefti
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Игорь Чернышов отправлен в фарм-клуб "Сан-Хосе Барракудас" из Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается в аккаунте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
Чернышову 20 лет. Летом 2024 года "Сан-Хосе" заключил с россиянином контракт новичка, рассчитанный на три сезона. Он был выбран "Шаркс" под общим 33-м номером на драфте НХЛ 2024 года.
В текущем сезоне форвард дебютировал в НХЛ. Он сыграл за клуб 15 матчей и набрал 11 очков (3 гола + 8 передач). "Сан-Хосе" идет на четвертом месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Ассистентский хет-трик Кучерова помог "Тампе" обыграть "Сан-Хосе" в НХЛ
21 января, 07:17
 
ХоккейСпортСан-Хосе ШарксНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    1-й период
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    1
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала