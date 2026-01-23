https://ria.ru/20260123/chernyshov-2069727070.html
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Чернышова в фарм-клуб
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Чернышова в фарм-клуб - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Чернышова в фарм-клуб
Российский нападающий "Сан-Хосе Шаркс" Игорь Чернышов отправлен в фарм-клуб "Сан-Хосе Барракудас" из Американской хоккейной лиги (АХЛ), сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
хоккей
спорт
сан-хосе шаркс
национальная хоккейная лига (нхл)
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Чернышова в фарм-клуб
"Сан-Хосе" отправил российского хоккеиста Игоря Чернышова в фарм-клуб