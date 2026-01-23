Рейтинг@Mail.ru
"Потеряли дар речи". Германия срывает военный план Запада
08:00 23.01.2026 (обновлено: 08:01 23.01.2026)
"Потеряли дар речи". Германия срывает военный план Запада
"Потеряли дар речи". Германия срывает военный план Запада
Неонацизм в бундесвере угрожает военным приготовлениям Берлина. На фоне серии скандалов довести численность армии до обещанного уровня оказалось не так просто... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T08:00:00+03:00
2026-01-23T08:01:00+03:00
в мире
германия
сша
борис писториус
петр павел
франк-вальтер штайнмайер
бундестаг германии
хдс/хсс
"Потеряли дар речи". Германия срывает военный план Запада

© AP Photo / Martin MeissnerМинистр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
© AP Photo / Martin Meissner
Министр обороны Германии Борис Писториус на танке Leopard 2
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Неонацизм в бундесвере угрожает военным приготовлениям Берлина. На фоне серии скандалов довести численность армии до обещанного уровня оказалось не так просто. Ситуацию омрачает и усиливающееся недовольство союзниками из-за все большего несоответствия слов делу. Почему оборонная политика ФРГ на грани провала — в материале РИА Новости.

Нацистская угроза

В самый разгар кампании набора в бундесвер более полусотни военнослужащих 26-го парашютно-десантного полка в Цвайбрюккене угодили под следствие за неонацизм, употребление наркотиков, подстрекательство к мятежу и насилие над починенными, в том числе сексуальное. Министр обороны Борис Писториус признался, что его это "потрясло".
В элитном подразделении (личный состав — 1700 человек) действовала целая "антисемитская группа" из солдат и унтер-офицеров. Они домогались женщин (которых в полку около сотни), избивали новобранцев — вплоть до госпитализации. Не стеснялись гитлеровских приветствий, устраивали "нацистские вечеринки".
Офицеры бундесвера - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Нацистские истоки". Германия вспомнила опыт прошлого и угрожает России
2 января, 08:00
А один командир роты как-то раз навел заряженный пистолет на подчиненного.
Общие масштабы преступлений в бундесвере, вероятно, неизвестны даже высшему командованию. В Берлине же утверждают: случай вопиющий, но реальную ситуацию в армии не отражает. Министр обороны перекладывает ответственность на "не среагировавших" вовремя начальников на местах.
Тем не менее командующий полевой армией генерал Харальд Ганте заявил: "Когда мы узнали о том, что происходит в Цвайбрюккене, мы просто потеряли дар речи. <...> И многое, наверное, осталось незамеченным".
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус
Причем этот "вопиющий случай" далеко не первый. В прошлом году в бундестаге инициировали расследование инцидентов с неонацистами в одной из частей. Писториус пообещал этим заняться. Об итогах пока не сообщали.
Председатель комитета по обороне Томас Ревекамп от ХДС считает, что проблема носит системный характер.
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие солдаты бундесвера

Подмена результатов

В правящей партии обеспокоены: скандал может сорвать планы Писториуса увеличить численность бундесвера до 260 тысяч человек. Служить с откровенными нацистами желающих не много.
"Произошедшее ставит под угрозу готовность поступить на службу", — подчеркивает Ревекамп.
Писториус пытается сместить внимание на статистику.
Фридрих Мерц, Кир Стармер, Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
"Момент наступил". Запад хочет заманить Россию в опасную ловушку
20 января, 08:00
"У нас лучшие результаты по набору с момента приостановки воинской обязанности", — уверяет он.
По новому закону около 700 тысяч женщин и мужчин, достигших в этом году совершеннолетия, получат письма с опросником для медкомиссии. Так Берлин надеется получить еще 20 тысяч добровольцев.
В 2025-м набрали лишь 12 тысяч, хотя рассчитывали на 15.
Как отмечает Spiegel, если так пойдет и дальше, в ХДС/ХСС могут поставить вопрос о возвращении приостановленной 15 лет назад обязательной военной службы.
© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Германии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащие армии Германии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Sputnik / Денис Асланов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие армии Германии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии

Сомнительный лидер

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс на прошлой неделе предложил ЕС "рассмотреть возможность создания собственной общей армии". Пока речь идет о сотне тысяч солдат, которые заменили бы американских военных в Европе, если в Вашингтоне решат вернуть их домой.
Особые надежды в этом деле связывают с ФРГ. В частности, президент Чехии Петр Павел говорил немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру: "Германия может продемонстрировать лидерство во многих сферах. Одна из них — безопасность и оборона. <...> Это одно из государств, способных возглавить усилия по повышению безопасности Европы".
Немецкие военные во время учений - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
"Отсчет уже пошел". Что в Европе готовят против России
25 апреля 2025, 08:00
Однако в ЕС, несмотря на заверения Писториуса и канцлера Фридриха Мерца, весьма встревожены.
"Мы переживаем, что Германия много говорит, но мало делает", — признался Welt высокопоставленный дипломат одной из ключевых европейских стран. И проблема не только в численности армии, по которой ФРГ даже по плану Писториуса будет уступать Франции с 264 тысячами.
© AP Photo / Eric GaillardСолдаты подразделения специального назначения ВМС Франции ждут президента Эммануэля Макрона в Сен-Мандрие-сюр-Мер на юге страны
Солдаты подразделения специального назначения ВМС Франции ждут президента Франции Эммануэля Макрона в Сен-Мандрье-сюр-Мер на юге Франции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Eric Gaillard
Солдаты подразделения специального назначения ВМС Франции ждут президента Эммануэля Макрона в Сен-Мандрие-сюр-Мер на юге страны
Как пишет издание, бундесвер до сих пор не занялся цифровизацией и не видит в этом потребности. Беспилотные технологии развиваются плохо. Деньги текут в оборонные фонды, но военные поставки — от радиостанций до танков — по-прежнему срываются.
Теперь немецкого канцлера третируют даже прибалтийские союзники. Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон указал: "Если Мерц говорит, что Россию можно сдержать только военной силой, то он должен ее продемонстрировать".
Пока же Берлину демонстрировать нечего. Разве что нацистов в элитных войсках.
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
