"Потеряли дар речи". Германия срывает военный план Запада

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Виктор Жданов. Неонацизм в бундесвере угрожает военным приготовлениям Берлина. На фоне серии скандалов довести численность армии до обещанного уровня оказалось не так просто. Ситуацию омрачает и усиливающееся недовольство союзниками из-за все большего несоответствия слов делу. Почему оборонная политика ФРГ на грани провала — в материале РИА Новости.

Нацистская угроза

В самый разгар кампании набора в бундесвер более полусотни военнослужащих 26-го парашютно-десантного полка в Цвайбрюккене угодили под следствие за неонацизм, употребление наркотиков, подстрекательство к мятежу и насилие над починенными, в том числе сексуальное. Министр обороны Борис Писториус признался, что его это "потрясло".

В элитном подразделении (личный состав — 1700 человек) действовала целая "антисемитская группа" из солдат и унтер-офицеров. Они домогались женщин (которых в полку около сотни), избивали новобранцев — вплоть до госпитализации. Не стеснялись гитлеровских приветствий, устраивали "нацистские вечеринки".

А один командир роты как-то раз навел заряженный пистолет на подчиненного.

Общие масштабы преступлений в бундесвере, вероятно, неизвестны даже высшему командованию. В Берлине же утверждают: случай вопиющий, но реальную ситуацию в армии не отражает. Министр обороны перекладывает ответственность на "не среагировавших" вовремя начальников на местах.

Тем не менее командующий полевой армией генерал Харальд Ганте заявил: "Когда мы узнали о том, что происходит в Цвайбрюккене, мы просто потеряли дар речи. <...> И многое, наверное, осталось незамеченным".

Причем этот "вопиющий случай" далеко не первый. В прошлом году в бундестаге инициировали расследование инцидентов с неонацистами в одной из частей. Писториус пообещал этим заняться. Об итогах пока не сообщали.

Председатель комитета по обороне Томас Ревекамп от ХДС считает, что проблема носит системный характер.

Подмена результатов

В правящей партии обеспокоены: скандал может сорвать планы Писториуса увеличить численность бундесвера до 260 тысяч человек. Служить с откровенными нацистами желающих не много.

"Произошедшее ставит под угрозу готовность поступить на службу", — подчеркивает Ревекамп.

Писториус пытается сместить внимание на статистику.

"У нас лучшие результаты по набору с момента приостановки воинской обязанности", — уверяет он.

По новому закону около 700 тысяч женщин и мужчин, достигших в этом году совершеннолетия, получат письма с опросником для медкомиссии. Так Берлин надеется получить еще 20 тысяч добровольцев.

В 2025-м набрали лишь 12 тысяч, хотя рассчитывали на 15.

Как отмечает Spiegel, если так пойдет и дальше, в ХДС/ХСС могут поставить вопрос о возвращении приостановленной 15 лет назад обязательной военной службы.

Сомнительный лидер

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс на прошлой неделе предложил ЕС "рассмотреть возможность создания собственной общей армии". Пока речь идет о сотне тысяч солдат, которые заменили бы американских военных в Европе, если в Вашингтоне решат вернуть их домой.

Особые надежды в этом деле связывают с ФРГ. В частности, президент Чехии Петр Павел говорил немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру: "Германия может продемонстрировать лидерство во многих сферах. Одна из них — безопасность и оборона. <...> Это одно из государств, способных возглавить усилия по повышению безопасности Европы".

Однако в ЕС, несмотря на заверения Писториуса и канцлера Фридриха Мерца, весьма встревожены.

"Мы переживаем, что Германия много говорит, но мало делает", — признался Welt высокопоставленный дипломат одной из ключевых европейских стран. И проблема не только в численности армии, по которой ФРГ даже по плану Писториуса будет уступать Франции с 264 тысячами.

Как пишет издание, бундесвер до сих пор не занялся цифровизацией и не видит в этом потребности. Беспилотные технологии развиваются плохо. Деньги текут в оборонные фонды, но военные поставки — от радиостанций до танков — по-прежнему срываются.

Теперь немецкого канцлера третируют даже прибалтийские союзники. Председатель комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон указал: "Если Мерц говорит, что Россию можно сдержать только военной силой, то он должен ее продемонстрировать".

Пока же Берлину демонстрировать нечего. Разве что нацистов в элитных войсках.