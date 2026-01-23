https://ria.ru/20260123/bolshunov-2069876684.html
Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России
Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог преодолеть четвертьфинальную стадию спринтерской гонки классическим стилем в рамках этапа... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Большунов занял 3-е место в четвертьфинале спринта на этапе Кубка России