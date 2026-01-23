Рейтинг@Mail.ru
Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:18 23.01.2026 (обновлено: 14:19 23.01.2026)
https://ria.ru/20260123/bolshunov-2069876684.html
Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России
Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России - РИА Новости Спорт, 23.01.2026
Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог преодолеть четвертьфинальную стадию спринтерской гонки классическим стилем в рамках этапа... РИА Новости Спорт, 23.01.2026
2026-01-23T14:18:00+03:00
2026-01-23T14:19:00+03:00
лыжные гонки
спорт
республика коми
александр большунов
сергей ардашев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643214_0:42:3240:1864_1920x0_80_0_0_fae212bbc76a64a5d656f5439d8ce813.jpg
https://ria.ru/20260122/olimpiada-2069666905.html
республика коми
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643214_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb5118a9036f6320a335a2e45006929c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, республика коми, александр большунов, сергей ардашев
Лыжные гонки, Спорт, Республика Коми, Александр Большунов, Сергей Ардашев
Большунов не смог выйти в полуфинал спринта на этапе Кубка России

Большунов занял 3-е место в четвертьфинале спринта на этапе Кубка России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов не смог преодолеть четвертьфинальную стадию спринтерской гонки классическим стилем в рамках этапа Кубка России, проходящего в селе Выльгорт (Коми).
В первом четвертьфинальном забеге Большунов показал время 2 минуты 59,76 секунды и занял третье место. Первым стал Сергей Ардашев (2.59,64), вторым - Иван Горбунов (отставание - 0,04 секунды). Отставание Большунова составило 0,12 секунды. По итогам забегов он не попал в число лаки-лузеров.
Финал спринта пройдет позднее в пятницу.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Коростелев и Непряева приняли приглашения на Олимпиаду
22 января, 18:26
 
Лыжные гонкиСпортРеспублика КомиАлександр БольшуновСергей Ардашев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Динамо Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Осер
    ПСЖ
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Пиза
    6
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Калгари
    Вашингтон
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Чикаго
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Хоккей
    Перерыв
    Даллас
    Сент-Луис
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торонто
    Вегас
    3
    6
  • Хоккей
    1-й период
    Колорадо
    Филадельфия
    0
    1
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Ванкувер
    Нью-Джерси
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сан-Хосе
    Рейнджерс
  • Хоккей
    24.01 06:00
    Сиэтл
    Анахайм
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала