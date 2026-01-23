Рейтинг@Mail.ru
Конституционный суд Болгарии одобрил отставку президента
14:50 23.01.2026
Конституционный суд Болгарии одобрил отставку президента
Конституционный суд Болгарии одобрил отставку президента страны Румена Радева, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 23.01.2026
в мире, болгария
В мире, Болгария
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Конституционный суд Болгарии одобрил отставку президента страны Румена Радева, передает агентство Рейтер.
"Конституционный суд Болгарии одобрил отставку президента Румена Радева", - говорится в сообщении.
В понедельник Радев объявил, что уйдет в отставку, чтобы иметь возможность участвовать в досрочных выборах в Народное собрание. На следующий день он подал соответствующее заявление в Конституционный суд (КС).
После подтверждения отставки Радева полномочия главы государства немедленно перейдут к вице-президенту Илияне Йотовой, которая принесет присягу перед Национальным собранием. Затем она продолжит процедуру формирования временного правительства и назначения досрочных парламентских выборов.
Памятник Кириллу и Мефодию у здания Народной библиотеки в Софии
В Болгарии начались протесты перед выборами из-за способа голосования
14 января, 21:55
 
В миреБолгария
 
 
