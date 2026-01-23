Биография Романа Баталова

Баталов Роман Александрович — предприниматель и дипломированный менеджер высшего звена, выпускник МГИМО, кандидат экономических наук. Основатель группы компаний Mantera Group, объединяющей ряд значимых объектов туристической индустрии России. Заместитель генерального директора по перспективному развитию "Агрокомплекса" имени Н. И. Ткачева.

Образование и ученые степени

Роман Баталов родился 26 февраля 1985 года в Красноярске.

В 1992-2001 годах получал общее среднее образование, в том числе в "Школе менеджеров" с углубленным изучением управленческих дисциплин.

В 2001 году Роман Александрович Баталов окончил школу экстерном и поступил в Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации на факультет международного бизнеса по программе "Международный менеджмент". По завершении обучения ему была присвоена бакалаврская степень.

В 2009 году Баталов Роман Александрович защитил диссертацию в Кубанском государственном аграрном университете, получив ученую степень кандидата экономических наук. Тема — "Инвестирование технического перевооружения растениеводства как фактор повышения его эффективности".

Этапы карьеры

В 2004-2005 годах Роман Баталов занимал должность генерального директора основанной им же компании розничной торговли одеждой ООО "Брамос Групп".

В 2005-2006 годах Баталов Роман работал в компании "Роснефть" в отделе экспорта нефти и нефтепродуктов.

Осенью 2006 года Роман Александрович Баталов переехал в Краснодарский край. Работал в газораспределительной компании ОАО "Краснодаргоргаз" и в ОАО "Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края".

С декабря 2007 года по октябрь 2015 года Баталов Роман Александрович являлся депутатом законодательного собрания Краснодарского края четвертого и пятого созывов. Был первым заместителем председателя комитета по вопросам имущественных и земельных отношений. Статус парламентария на непостоянной основе позволял ему параллельно заниматься предпринимательской деятельностью.

С 2008 года Роман Баталов работал в компании ООО "Кубань Девелопмент Групп", занимаясь привлечением инвестиций в строительный сектор региона.

В 2020 году Баталов Роман основал инвестфонд "Брамос Капитал".

Ресторанный бизнес

В 2008 году открыл первый ресторан в Краснодаре. Впоследствии Баталов Роман Александрович создал группу компаний "Мандарин", объединившую сеть заведений различной гастрономической направленности в Краснодаре и Сочи. В настоящее время в сети работают более восьмидесяти ресторанов с общей численностью персонала свыше 1500 человек.

Туристический кластер

В 2010 году Роман Александрович Баталов присоединился к команде проекта по строительству развлекательного комплекса "Сочи Парк" в Имеретинской низменности в рамках подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года. В рамках проекта изучал опыт ведущих мировых тематических парков в Германии, странах Азии и США. К созданию схожего объекта в РФ была привлечена международная команда специалистов, в том числе американская компания Jack Rouse Associates.

За успешную реализацию проекта Баталов Роман был назначен заместителем генерального директора акционерного общества "Сочи-Парк". В период проведения Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года парк работал в тестовом режиме. Официальное открытие комплекса состоялось 1 июня 2014 года.

В 2015 году Роман Баталов вошел в состав Совета директоров НАО "Красная Поляна" (курорт "Горки Город"). Под его руководством была разработана программа модернизации инфраструктуры курорта и расширен список предоставляемых услуг.

Агропромышленный комплекс

В 2014 году Роман Александрович Баталов вошел в команду АО фирма "Агрокомплекс" имени Н. И. Ткачева – одного из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России. Курировал строительство новых производственных объектов и участвовал в реализации проектов по развитию предприятия.

С 2019 года Баталов Роман Александрович занимает должность заместителя генерального директора по перспективному развитию "Агрокомплекса". В его компетенции входят формирование стратегии холдинга, модернизация производств и внедрение инновационных технологий.

Mantera Group

В 2021 году Роман Баталов учредил холдинг Mantera Group, консолидировавший туристические объекты в ряде регионов РФ под единым контуром управления. В структуру данной компании вошли развлекательный комплекс "Сочи Парк", курорт "Красная Поляна", отели, винодельня "Шато де Талю" в Геленджике, форелевое хозяйство и этнографическая деревня "Мандроги" в Ленинградской области. Баталов Роман занимает должность председателя совета директоров Mantera Group.

Холдинг развивает туристическую инфраструктуру в федеральной территории "Сириус", Краснодарском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Ленинградской области. Номерной фонд отелей сети составляет 7 тысяч номеров, годовая посещаемость — около 4,8 миллиона человек. В Mantera Group работают более девяти тысяч сотрудников. Годовой оборот холдинга превышает 50 миллиардов рублей.

Благотворительность

В структуре Mantera Group с 2016 года действует благотворительный фонд "Мантера", который занимается поддержкой спорта и здорового образа жизни, оказывает медицинскую помощь детям и взрослым, финансирует строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры в регионах России.

Семья