Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил страну в Совет мира
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил страну в Совет мира - РИА Новости, 23.01.2026
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил страну в Совет мира
Администрация президента Дональда Трампа по ошибке внесла Бельгию в список стран, присоединившихся к Совету мира, перепутав ее с Белоруссией, сообщает... РИА Новости, 23.01.2026
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил страну в Совет мира
VRT: Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией при формировании Совета мира