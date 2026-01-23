Рейтинг@Mail.ru
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил страну в Совет мира
04:37 23.01.2026 (обновлено: 04:43 23.01.2026)
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил страну в Совет мира
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил страну в Совет мира
Администрация президента Дональда Трампа по ошибке внесла Бельгию в список стран, присоединившихся к Совету мира, перепутав ее с Белоруссией, сообщает... РИА Новости, 23.01.2026
александр лукашенко, дональд трамп, сша, белоруссия, бельгия
Александр Лукашенко, Дональд Трамп, США, Белоруссия, Бельгия, В мире
Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией и включил страну в Совет мира

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинск, Белоруссия
Минск, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Минск, Белоруссия. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Администрация президента Дональда Трампа по ошибке внесла Бельгию в список стран, присоединившихся к Совету мира, перепутав ее с Белоруссией, сообщает бельгийский телеканал VRT.
"Белый дом по ошибке включил Бельгию в список стран, которые примут участие в так называемом Совете мира президента США Дональда Трампа. Американцы перепутали Бельгию с Белоруссией", — указывается в сообщении со ссылкой на источник в правительстве.
По сообщениям американского телеканала NBC News, Белый дом обнародовал список государств, входящих в объединение, в который включил Бельгию. Тем не менее заместитель премьер-министра западноевропейской страны Максим Прево опроверг участие Брюсселя в этом формате.
Ранее пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков заявил, что Минск получил личное обращение Трампа в адрес президента Александра Лукашенко, в котором Белоруссии в контексте урегулирования ситуации в Газе предложили стать учредителем Совета мира – новой международной организации. По словам Варанкова, об это доложили главе государства и он положительно воспринял эту идею.
Александр Лукашенко, Дональд Трамп, США, Белоруссия, Бельгия
 
 
