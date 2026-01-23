Рейтинг@Mail.ru
09:13 23.01.2026
АСВ начнет выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка"

АСВ начнет выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка" не позднее 6 февраля

© iStock.com / PROMT8Девушка считает рубли
Девушка считает рубли. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, не позднее 6 февраля, сообщило агентство.
ЦБ ранее в пятницу сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового Московского Банка".
"Агентство планирует начать выплаты не позднее 6 февраля 2026 года", - говорится в сообщении АСВ.
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
ЦБ отозвал лицензию у "Нового московского банка"
ЭкономикаАгентство по страхованию вкладовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
