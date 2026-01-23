https://ria.ru/20260123/bank-2069763883.html
АСВ начнет выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка"
АСВ начнет выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка" - РИА Новости, 23.01.2026
АСВ начнет выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) планирует начать выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, не позднее 6... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T09:13:00+03:00
2026-01-23T09:13:00+03:00
2026-01-23T09:13:00+03:00
экономика
агентство по страхованию вкладов
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_0:176:3083:1910_1920x0_80_0_0_fcf74c5896fa1e8db8ddfad1739977ef.jpg
https://ria.ru/20260123/tsb-2069759707.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984333297_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3a6fe16faca73600022811ab1186c9a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
АСВ начнет выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка"
АСВ начнет выплаты вкладчикам "Нового Московского Банка" не позднее 6 февраля