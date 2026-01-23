Рейтинг@Mail.ru
12:47 23.01.2026 (обновлено: 12:50 23.01.2026)
В Кремле назвали сумму российских активов, замороженных в США при Байдене
сша, замороженные российские активы, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии
США, Замороженные российские активы, Дмитрий Песков, Россия, Санкции в отношении России
Здание Министерства иностранных дел в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Чуть меньше 5 миллиардов долларов российских активов заморожено в США предыдущей администрацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается денег, которые арестованы в США, точную сумму я называть не буду, скажу, что это чуть меньше чем 5 миллиардов долларов ", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Путин прокомментировал ситуацию с замороженными активами
19 декабря 2025, 13:05
19 декабря 2025, 13:05
 
