В Кремле назвали сумму российских активов, замороженных в США при Байдене
В Кремле назвали сумму российских активов, замороженных в США при Байдене
Чуть меньше 5 миллиардов долларов российских активов заморожено в США предыдущей администрацией, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.01.2026
2026-01-23T12:47:00+03:00
2026-01-23T12:47:00+03:00
2026-01-23T12:50:00+03:00
сша
замороженные российские активы
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
сша
россия
2026
США, Замороженные российские активы, Дмитрий Песков, Россия, Санкции в отношении России
Песков: администрация Байдена заморозила чуть меньше $5 млрд российских активов