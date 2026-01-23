Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби, заявил Ушаков - РИА Новости, 23.01.2026
04:48 23.01.2026
Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби, заявил Ушаков
Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби, заявил Ушаков
Руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф встретятся в Абу-Даби, заявил помощник президента России РИА Новости, 23.01.2026
Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби, заявил Ушаков

Ушаков: Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби

Вид на Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Руководители двухсторонней группы России и США по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф встретятся в Абу-Даби, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
Президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Уиткоффом в Кремле.
"Наряду с этим, там же в Абу-Даби, встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам. Это уже двусторонняя группа, то есть Россия и США. Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф", - рассказал Ушаков журналистам.
В Кремле сообщили о результатах переговоров Путина и Уиткоффа
