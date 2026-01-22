Золото начало дешеветь после новостей об отказе Трампа от новых пошлин

По состоянию на 8.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 29,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,61%, - до 4 807,21 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает при этом на 1,12% - до 93,71 доллара за унцию.