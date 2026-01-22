Рейтинг@Mail.ru
Золото начало дешеветь после новостей об отказе Трампа от новых пошлин
13:06 22.01.2026
Золото начало дешеветь после новостей об отказе Трампа от новых пошлин
Золото начало дешеветь после новостей об отказе Трампа от новых пошлин
Стоимость золота снижается после новостей относительно позитивной ситуации вокруг мировой торговли, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.01.2026
экономика, сша, дания, норвегия, дональд трамп, марк рютте, нато, золото
Экономика, США, Дания, Норвегия, Дональд Трамп, Марк Рютте, НАТО, Золото
Золото начало дешеветь после новостей об отказе Трампа от новых пошлин

© AP Photo / Mike GrollЗолотые слитки
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Mike Groll
Золотые слитки. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Стоимость золота снижается после новостей относительно позитивной ситуации вокруг мировой торговли, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 29,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,61%, - до 4 807,21 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает при этом на 1,12% - до 93,71 доллара за унцию.
Рынок золото следит за ситуацией относительно мировой торговли, и в случае позитива спрос на золото как на надежный актив со стороны инвесторов сокращается. А президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее Трамп анонсировал пошлину в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Рост цен на золото с 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
21 января, 11:36
 
ЭкономикаСШАДанияНорвегияДональд ТрампМарк РюттеНАТОЗолото
 
 
