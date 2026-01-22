Золото начало дешеветь после новостей об отказе Трампа от новых пошлин

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Стоимость золота снижается после новостей относительно позитивной ситуации вокруг мировой торговли, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.46 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 29,75 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,61%, - до 4 807,21 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает при этом на 1,12% - до 93,71 доллара за унцию.
Рынок золото следит за ситуацией относительно мировой торговли, и в случае позитива спрос на золото как на надежный актив со стороны инвесторов сокращается. А президент США Дональд Трамп заявил, что не будет вводить 10-процентные пошлины на товары из ряда европейских стран с февраля. Он отметил, что решение было принято после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее Трамп анонсировал пошлину в 10% на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до покупки Гренландии Соединенными Штатами.