У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 22.01.2026
16:02 22.01.2026 (обновлено: 16:48 22.01.2026)
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба"... РИА Новости, 22.01.2026
Новости
камчатка, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Российская академия наук, Происшествия
© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба" РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 143. Глубина (в километрах): 59,4. Магнитуда: 6,4", — говорится в Telegram-канале филиала.
Тридцатого июля 2025 года на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые каждые сутки фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.
Землетрясение на Гаити - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В США произошло землетрясение, которое встревожило ученых
Камчатка Российская академия наук Происшествия
 
 
