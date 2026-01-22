У берегов Камчатки произошло землетрясение

Тридцатого июля 2025 года на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор ученые каждые сутки фиксируют афтершоки — повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются.