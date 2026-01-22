https://ria.ru/20260122/zemletryasenie-2069620437.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 22.01.2026
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 6,4, сообщил региональный филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба"... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:02:00+03:00
2026-01-22T16:02:00+03:00
2026-01-22T16:48:00+03:00
камчатка
российская академия наук
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_0:0:3008:1692_1920x0_80_0_0_0e82fa559c4d176ceca274347b8a41a3.jpg
https://ria.ru/20260120/zemletryasenie-2069044063.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941489062_341:0:3008:2000_1920x0_80_0_0_c50ab5484adebc17523b8d0a076c8453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, российская академия наук, происшествия
Камчатка, Российская академия наук, Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,4