Рейтинг@Mail.ru
"Не сдерживается": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 22.01.2026 (обновлено: 21:34 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/zelenskiy-2069551232.html
"Не сдерживается": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
"Не сдерживается": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского - РИА Новости, 22.01.2026
"Не сдерживается": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского
Владимир Зеленский больше не сдерживает раздражения в вопросах внутренней и внешней политики из-за ухудшения ситуации на Украине, пишет немецкое издание... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:02:00+03:00
2026-01-22T21:34:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир зеленский
виталий кличко
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069543597_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_e10bdcc5dd634357ed400a7604b545dd.jpg
https://ria.ru/20260122/polsha-2069505209.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069543597_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_a6336d2e2b84ac96ad92a23779e7105b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, владимир зеленский, виталий кличко, дмитрий песков
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Дмитрий Песков
"Не сдерживается": на Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского

BZ: Зеленский крайне раздражен проблемами во внутренней и внешней политике

© Getty Images / SOPA Images/Aleksandr GusevВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Getty Images / SOPA Images/Aleksandr Gusev
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не сдерживает раздражения в вопросах внутренней и внешней политики из-за ухудшения ситуации на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Ситуация на Украине резко обострилась по нескольким фронтам. Это становится еще более очевидным, если в эти дни понаблюдать за Зеленским. <…> Заметно, что в холодные зимние недели он реагирует крайне раздраженно. Он критикует украинскую противовоздушную оборону, а также мэра Киева Виталия Кличко. В области внешней политики Зеленский также не сдерживается. Например, он критикует так называемый Совета мира Трампа — предложенный американцами орган для решения глобальных конфликтов", — говорится в материале.

Издание отмечает, что глава киевского режима находится под сильным давлением из-за внутренних проблем, таких как процветающая коррупция, жестокие мобилизационные отряды и растущая напряженность перед возможной предвыборной кампанией.
В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России — и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Сделают свое дело". В Польше резко ответили на произошедшее в Киеве
Вчера, 10:30
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВиталий КличкоДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала