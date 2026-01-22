МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский больше не сдерживает раздражения в вопросах внутренней и внешней политики из-за ухудшения ситуации на Украине, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
"Ситуация на Украине резко обострилась по нескольким фронтам. Это становится еще более очевидным, если в эти дни понаблюдать за Зеленским. <…> Заметно, что в холодные зимние недели он реагирует крайне раздраженно. Он критикует украинскую противовоздушную оборону, а также мэра Киева Виталия Кличко. В области внешней политики Зеленский также не сдерживается. Например, он критикует так называемый Совета мира Трампа — предложенный американцами орган для решения глобальных конфликтов", — говорится в материале.
Издание отмечает, что глава киевского режима находится под сильным давлением из-за внутренних проблем, таких как процветающая коррупция, жестокие мобилизационные отряды и растущая напряженность перед возможной предвыборной кампанией.
В конце декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России — и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для украинского руководства бессмысленно и опасно.