Зеленский прибыл в Швейцарию
11:45 22.01.2026 (обновлено: 14:55 22.01.2026)
Зеленский прибыл в Швейцарию
Зеленский прибыл в Швейцарию
Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, в 15.00 мск ожидается его встреча с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей... РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский прибыл в Швейцарию

Зеленский прибыл в Швейцарию, где ожидается его встреча с Трампом

© REUTERS / Jonathan ErnstВладимир Зеленский прибывает на экономический форум в Давосе. 22 января 2026
Владимир Зеленский прибывает на экономический форум в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Владимир Зеленский прибывает на экономический форум в Давосе. 22 января 2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, в 15.00 мск ожидается его встреча с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
"(Зеленский - ред.) прибыл в Швейцарию для участия в ВЭФ и встречи с президентом Трампом", - приводит агентство Укринформ слова Никифорова.
Он добавил, что встреча с лидером США ожидается примерно в 15.00 мск.
"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой
"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой
Вчера, 08:00
 
