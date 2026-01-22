https://ria.ru/20260122/zelenskij-2069528435.html
Зеленский прибыл в Швейцарию
Зеленский прибыл в Швейцарию - РИА Новости, 22.01.2026
Зеленский прибыл в Швейцарию
Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию, в 15.00 мск ожидается его встреча с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:45:00+03:00
2026-01-22T11:45:00+03:00
2026-01-22T14:55:00+03:00
в мире
швейцария
сша
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069592331_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_e35e3d5f18e0b0065782f4b81c23f0d0.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069387470.html
швейцария
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069592331_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_65991b576343daad22d462e9360a83ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, сша, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, Швейцария, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Зеленский прибыл в Швейцарию
Зеленский прибыл в Швейцарию, где ожидается его встреча с Трампом