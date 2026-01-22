Врач рассказал, как определить, что ребенок принимает седативные препараты

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дети, тайно принимающие седативный ветпрепарат габапентин, могут начать вести себя более развязно и находиться в состоянии, похожем на алкогольное опьянение, рассказал РИА Новости доктор химических наук, доцент, профессор РАН, директор Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Вадим Негребецкий.

Ранее ряд Telegram-каналов написал, что подростки заказывают ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. На этом фоне Ozon уже сообщил, что скрыл с витрины маркетплейса подобные ветпрепараты и проводит повторную проверку.

"Внешне действие препарата – это легкое возбуждение, состояние эйфории, человек начинает вести себя более развязно, у него снимаются комплексы. По изменению поведения ребенка, если есть подозрения на употребление аптечных "нарко"-содержащих препаратов, по этим признакам можно определить, что что-то не так. Особенно если были события, которые могли настроить ребенка на употребление", - рассказал Негребецкий.

Он отметил, что родителям важно быть в курсе происходящего в жизни ребенка. По изменению его состояния, в зависимости от событий и его последующих действий, можно будет сделать выводы.

"Если ребенок был замкнутый, застенчивый, и вдруг стал излишне общительным, разговорчивым, это уже будет повод задуматься. По одному случаю выводы сделать сложно, но наблюдательный родитель должен обращать внимание на такие вещи. Изменение сознания, появление излишнего возбуждения, раскрепощение. Те темы, на которые раньше ребенок не хотел общаться, он начинает обсуждать. Это не всегда говорит о приеме препаратов, но всегда стоит обратить на это внимание, поговорить с ребенком", - пояснил специалист.

Эксперт уточнил, что при превышении доз габапентина проблема будет видна сразу - после раскрепощения может возникнуть депрессивное состояние, похожее на алкогольное опьянение с характерной неуверенной походкой и расфокусированным взглядом.