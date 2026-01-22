https://ria.ru/20260122/zayats-2069527404.html
В Забайкалье заяц обманул соболя и попал на видео
В Забайкалье заяц обманул соболя и попал на видео - РИА Новости, 22.01.2026
В Забайкалье заяц обманул соболя и попал на видео
Инспектор Джилинского заказника в Забайкалье стал свидетелем того, как заяц использовал его спецавтомобиль, чтобы спастись от преследующего его соболя, сообщило РИА Новости, 22.01.2026
Трюк зайца в Джилинском заказнике
Инспектор, проводивший учёт диких животных в заказнике, стал свидетелем необычной сцены. Соболь, полный дружелюбия, решил поиграть в догонялки с зайцем.
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости.
Инспектор Джилинского заказника в Забайкалье стал свидетелем того, как заяц использовал его спецавтомобиль, чтобы спастись от преследующего его соболя, сообщило
региональное министерство природы.
В Telegram-канале министерства опубликовано видео, снятое инспектором, на котором видно, что соболь преследует зайца. Тот останавливается у машины, а хищник резко сворачивает с дороги и убегает в лес.
"Заяц-обманщик: коварный трюк в Джилинском заказнике. Инспектор, проводивший учёт диких животных в заказнике, стал свидетелем необычной сцены. Соболь, полный дружелюбия, решил поиграть в догонялки с зайцем. Спасаясь от преследования, косоглазый подбежал к автомобилю инспектора и уселся перед капотом, а хищному преследователю пришлось оставить свою жертву и сбежать в лес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что испуганный заяц продолжал сидеть перед автомобилем, препятствуя проезду и выполнению обязанностей инспектора.
"Вот так заячья смекалка помогла спасти ему жизнь", - добавляют в министерстве.