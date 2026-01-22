Захарова напомнила о преступлениях Киева против детей

«

"Сложно это произносить, когда речь идет о том, что творят с детьми. О том, какое количество жертв на этих самых боковинах, бортах, крыльях киевскорежимных беспилотников. Действительно, я не скрою: об этом практически невозможно говорить спокойно. Не знаю, тайна это или не тайна, но самая сложная задача, когда озвучиваешь эти цифры и эти факты, - увидеть текст, потому что на глаза наворачиваются слезы. И я не всегда их могу сдержать", - сказала Захарова на брифинге.