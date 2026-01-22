Рейтинг@Mail.ru
Захарова напомнила о преступлениях Киева против детей - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 22.01.2026 (обновлено: 17:05 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/zaharova-2069635125.html
Захарова напомнила о преступлениях Киева против детей
Захарова напомнила о преступлениях Киева против детей - РИА Новости, 22.01.2026
Захарова напомнила о преступлениях Киева против детей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ей сложно совладать с эмоциями, когда речь идет о преступлениях неонацистского киевского режима... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:42:00+03:00
2026-01-22T17:05:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
мария захарова
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_f76d4225aa33c0b9f203b301ce24f217.jpg
https://ria.ru/20251211/mid-2061497813.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_64c23ab4e373a3a3e6ac78d894fdccc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины
Захарова напомнила о преступлениях Киева против детей

Захарова: тяжело сдержать слезы, говоря о преступлениях ВСУ против детей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 22 января 2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 22 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ей сложно совладать с эмоциями, когда речь идет о преступлениях неонацистского киевского режима против детей, из-за слез ей бывает трудно увидеть текст брифинга с цифрами и фактами преступлений Киева.
«
"Сложно это произносить, когда речь идет о том, что творят с детьми. О том, какое количество жертв на этих самых боковинах, бортах, крыльях киевскорежимных беспилотников. Действительно, я не скрою: об этом практически невозможно говорить спокойно. Не знаю, тайна это или не тайна, но самая сложная задача, когда озвучиваешь эти цифры и эти факты, - увидеть текст, потому что на глаза наворачиваются слезы. И я не всегда их могу сдержать", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат призналась, что также иногда у нее дрожит голос, но, тем не менее, она старается справиться с эмоциями, чтобы мир знал, что тот самый нацизм, который побороли 80 лет назад, вновь встает в полный рост.
"Он (неонацизм - ред.) теперь прикрывается словами о якобы демократии, якобы свободе, якобы национальной идентичности там, на Украине. На самом деле это все камуфляж, это все маскировочная сетка. Это все пыль, которую они буквально распространяют, чтобы не видели главное, не видели сущности. А сущность та же самая - неонацистская", - подчеркнула Захарова.
Эта сущность, по словам Захаровой, проявляется, когда по национальному, культурному, языковому принципу уничтожают людей, преследуют их и делают все, "чтобы выжечь землю до такой степени, чтобы там никто не жил из тех, кто с ними (неонацистами - ред.) идеологически борются".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
МИД призвал не вестись на ложь о якобы похищенных украинских детях
11 декабря 2025, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала