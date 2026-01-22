https://ria.ru/20260122/zaharova-2069635125.html
Захарова напомнила о преступлениях Киева против детей
Захарова напомнила о преступлениях Киева против детей - РИА Новости, 22.01.2026
Захарова напомнила о преступлениях Киева против детей
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ей сложно совладать с эмоциями, когда речь идет о преступлениях неонацистского киевского режима... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:42:00+03:00
2026-01-22T16:42:00+03:00
2026-01-22T17:05:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
мария захарова
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_f76d4225aa33c0b9f203b301ce24f217.jpg
https://ria.ru/20251211/mid-2061497813.html
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069604847_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_64c23ab4e373a3a3e6ac78d894fdccc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, киев, украина, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Киев, Украина, Мария Захарова, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины
Захарова напомнила о преступлениях Киева против детей
Захарова: тяжело сдержать слезы, говоря о преступлениях ВСУ против детей
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась
, что ей сложно совладать с эмоциями, когда речь идет о преступлениях неонацистского киевского режима против детей, из-за слез ей бывает трудно увидеть текст брифинга с цифрами и фактами преступлений Киева.
«
"Сложно это произносить, когда речь идет о том, что творят с детьми. О том, какое количество жертв на этих самых боковинах, бортах, крыльях киевскорежимных беспилотников. Действительно, я не скрою: об этом практически невозможно говорить спокойно. Не знаю, тайна это или не тайна, но самая сложная задача, когда озвучиваешь эти цифры и эти факты, - увидеть текст, потому что на глаза наворачиваются слезы. И я не всегда их могу сдержать", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат призналась, что также иногда у нее дрожит голос, но, тем не менее, она старается справиться с эмоциями, чтобы мир знал, что тот самый нацизм, который побороли 80 лет назад, вновь встает в полный рост.
"Он (неонацизм - ред.) теперь прикрывается словами о якобы демократии, якобы свободе, якобы национальной идентичности там, на Украине
. На самом деле это все камуфляж, это все маскировочная сетка. Это все пыль, которую они буквально распространяют, чтобы не видели главное, не видели сущности. А сущность та же самая - неонацистская", - подчеркнула Захарова
.
Эта сущность, по словам Захаровой, проявляется, когда по национальному, культурному, языковому принципу уничтожают людей, преследуют их и делают все, "чтобы выжечь землю до такой степени, чтобы там никто не жил из тех, кто с ними (неонацистами - ред.) идеологически борются".