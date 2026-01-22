ФХР оспорит решение IIHF о недопуске российских юниоров, сообщил источник

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Федерация хоккея России (ФХР) будет оспаривать решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских спортсменов до 18 и до 20 лет до турниров под эгидой организации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В среду СМИ сообщили, что на совете IIHF, прошедшем в формате видеоконференции, было принято решение оставить в силе санкции в отношении сборных России и Белоруссии. Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.
Как заявил источник агентства, ФХР пока не получила протокол совета, однако, по сообщению участников, президент IIHF Люк Тардиф заявил в ходе заседания, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не касаются молодежного чемпионата мира. Совет голосовал отдельно по допуску на МЧМ и чемпионат мира среди хоккеистов до 18 лет. Большинством голосов было принято решение не допускать россиян "по соображениям безопасности". ФХР оспорит решение совета в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как есть позитивный опыт других федераций.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.