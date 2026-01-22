ФХР оспорит решение IIHF о недопуске российских юниоров, сообщил источник

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Федерация хоккея России (ФХР) будет оспаривать решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских спортсменов до 18 и до 20 лет до турниров под эгидой организации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.