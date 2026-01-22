Рейтинг@Mail.ru
ФХР оспорит решение IIHF о недопуске российских юниоров, сообщил источник
Хоккей
Хоккей
 
11:47 22.01.2026 (обновлено: 12:01 22.01.2026)
ФХР оспорит решение IIHF о недопуске российских юниоров, сообщил источник
ФХР оспорит решение IIHF о недопуске российских юниоров, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
ФХР оспорит решение IIHF о недопуске российских юниоров, сообщил источник
Федерация хоккея России (ФХР) будет оспаривать решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских спортсменов до 18 и до 20 лет до... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
хоккей, россия, международная федерация хоккея (iihf), федерация хоккея россии (фхр), белоруссия, люк тардиф, международный олимпийский комитет (мок)
Хоккей, Спорт, Россия, Международная федерация хоккея (IIHF), Федерация хоккея России (ФХР), Белоруссия, Люк Тардиф, Международный олимпийский комитет (МОК)
ФХР оспорит решение IIHF о недопуске российских юниоров, сообщил источник

ФХР оспорит решение IIHF о недопуске российских юниоров

© Пресс-служба IIHFХоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею
Хоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Пресс-служба IIHF
Хоккейная шайба, чемпионат мира по хоккею. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Федерация хоккея России (ФХР) будет оспаривать решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) о недопуске российских спортсменов до 18 и до 20 лет до турниров под эгидой организации, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
В среду СМИ сообщили, что на совете IIHF, прошедшем в формате видеоконференции, было принято решение оставить в силе санкции в отношении сборных России и Белоруссии. Российские команды отстранены от соревнований под эгидой организации с февраля 2022 года.
Как заявил источник агентства, ФХР пока не получила протокол совета, однако, по сообщению участников, президент IIHF Люк Тардиф заявил в ходе заседания, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не касаются молодежного чемпионата мира. Совет голосовал отдельно по допуску на МЧМ и чемпионат мира среди хоккеистов до 18 лет. Большинством голосов было принято решение не допускать россиян "по соображениям безопасности". ФХР оспорит решение совета в Спортивном арбитражном суде (CAS), так как есть позитивный опыт других федераций.
Исполком МОК 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном.
Олимпийские игры 2026 года в городе Кортина-дАмпеццо - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Тестовый матч на хоккейной арене Олимпиады остановили из-за дыры во льду
10 января, 00:16
 
ХоккейСпортРоссияМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)БелоруссияЛюк ТардифМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
