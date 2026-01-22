https://ria.ru/20260122/vystuplenie-2069670593.html
"Со мной неинтересно?" Выступление Зеленского в Давосе обернулось конфузом
"Со мной неинтересно?" Выступление Зеленского в Давосе обернулось конфузом - РИА Новости, 22.01.2026
"Со мной неинтересно?" Выступление Зеленского в Давосе обернулось конфузом
Владимира Зеленского поторопили во время выступления на форуме в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале его офиса. РИА Новости, 22.01.2026
давос
"Со мной неинтересно?" Выступление Зеленского в Давосе обернулось конфузом
Зеленского поторопили во время выступления в Давосе
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского поторопили во время выступления на форуме в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале его офиса.
"Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев", — обратился к нему журналист.
Глава киевского режима на это шутливо спросил: "Со мной неинтересно, да?"
Журналист на это заметил, что люди за его спиной показывают на часы.
Газета Politico
ранее сообщала, что Зеленский
не смог добиться места в графике Трампа
в Давосе
для проведения двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, президент США анонсировал встречу с Зеленским.
Переговоры прошли в Давосе в четверг, они длились менее часа. При этом Трамп назвал встречу с главой киевского режима хорошей, добавив, что обсуждение мирного процесса продолжается.