"Со мной неинтересно?" Выступление Зеленского в Давосе обернулось конфузом

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Владимира Зеленского поторопили во время выступления на форуме в Давосе, трансляция велась на YouTube-канале его офиса.

"Может, последний вопрос, потому что я знаю, что вам нужно возвращаться в Киев", — обратился к нему журналист.

Глава киевского режима на это шутливо спросил: "Со мной неинтересно, да?"

Журналист на это заметил, что люди за его спиной показывают на часы.

Газета Politico ранее сообщала, что Зеленский не смог добиться места в графике Трампа Давосе для проведения двусторонней встречи. Однако, выступая на Всемирном экономическом форуме, президент США анонсировал встречу с Зеленским.