Петербургский "Зенит" обыграл "Горький" в матче Суперлиги
Волейбол
Волейбол
 
21:02 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/voleybol-2069699878.html
Петербургский "Зенит" обыграл "Горький" в матче Суперлиги
Петербургский "Зенит" обыграл "Горький" в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Петербургский "Зенит" обыграл "Горький" в матче Суперлиги
Петербургский "Зенит" нанес поражение нижегородскому клубу "Горький" в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T21:02:00+03:00
2026-01-22T21:02:00+03:00
волейбол
спорт
россия
санкт-петербург
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870488280_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_9117dbf35ed4140f99c66228daee1147.jpg
россия
санкт-петербург
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870488280_166:0:2442:1707_1920x0_80_0_0_5c297840b6b4f9d6a0427db9bfb9b32c.jpg
1920
1920
true
спорт, россия, санкт-петербург, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Петербургский "Зенит" обыграл "Горький" в матче Суперлиги

Петербургский "Зенит" обыграл "Горький" в матче чемпионата России по волейболу

© пресс-служба ВК "Зенит" Санкт-ПетербургВолейболисты петербургского "Зенита" в матче Суперлиги
Волейболисты петербургского Зенита в матче Суперлиги - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© пресс-служба ВК "Зенит" Санкт-Петербург
Волейболисты петербургского "Зенита" в матче Суперлиги. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Петербургский "Зенит" нанес поражение нижегородскому клубу "Горький" в матче 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0 (25:12, 25:23, 25:21) в пользу хозяев.
Петербургский клуб выиграл седьмой матч чемпионата подряд и с 16 победами при 4 поражениях идет на втором месте в турнирной таблице. "Горький" (7-13) проиграл в пятой встрече лиги кряду и располагается на 11-м месте.
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
22 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Зенит
3 : 025:1225:2325:21
Горький
Волейбол
 
Версия 2023.1 Beta
