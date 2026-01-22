Спикер нижегородского парламента Люлин: бизнес должен поддерживать семьи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин поддержал включение критерия поддержки многодетности в определение ответственного бизнеса, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Проект изменений в закон "О развитии ответственного ведения бизнеса в Нижегородской области" обсудили на заседании комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма регионального парламента. Изменения в региональный закон, принятый в 2025 году, разработаны по итогам анализа практики его применения с учётом региональной специфики, а также положений Регионального демографического стандарта ответственного бизнеса.

Председатель законодательного собрания Нижегородской области считает, что забота предпринимателей о сотрудниках не только как о специалистах, но и как о родителях с детьми, поддержка семейных ценностей и многодетности должны войти в критерии оценки при формировании реестра субъектов ответственного бизнеса.

"Ответственный бизнес – это не только соблюдение законов, но и вклад в развитие общества, забота о сотрудниках и окружающей среде. Важно поставить во главу угла поддержку именно таких предпринимателей. Нужно мотивировать предприятия помогать сотрудникам совмещать работу и семейную жизнь, поддерживать рождение детей, многодетность и традиционные семейные ценности", – цитирует пресс-служба слова Люлина.

Предлагается актуализировать перечень мер государственной поддержки. Речь идет о налоговых льготах, оказании содействия в первоочередном рассмотрении обращений в ресурсоснабжающих организациях, субсидиях из областного бюджета, разрешении досудебных споров с органами власти, а также приоритетном праве на получение иных мер поддержки.

"Наша цель – создать эффективный механизм поддержки ответственных предпринимателей. Поправки должны сделать эту систему более адресной. Бизнес, который инвестирует в социальную сферу, создаёт комфортные условия для работников и их семей, заслуживает дополнительных преференций", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Игоря Норенкова.