Королев поддержал создание молодежной программы "Лидеры Верхневолжья"

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поддержал инициативу о реализации кадровой региональной программы для молодежи "Лидеры Верхневолжья", сообщает пресс-служба правительства региона.

Идею предложили на пленарном заседании Форума тверского студенчества. Программа, аналогичная федеральному проекту "Лидеры России", направлена на развитие кадрового потенциала молодежи.

"Это позволит каждому студенту попасть в списки кадровых резервов, я считаю, что это очень правильная вещь", – приводит пресс-служба слова Королева.

Он поручил министерству молодежной политики с другими ведомствами в короткие сроки разработать практический проект.

"Главное, что она должна быть практической, давать студентам и молодым специалистам возможности для трудоустройства, освоения навыков работы. Готов лично принять участие в мероприятиях, поделиться опытом с молодежью", – сказал Королев.

На Форуме обсуждаются вопросы поддержки студентов, их карьерного ориентирования, развития талантов, духовно-нравственного воспитания.

"Мы все помним период студенчества. Это замечательное время, когда все впереди, когда кажется, что любые горы могут быть по плечу, и все, что задумывалось, обязательно сбудется. Надеюсь и уверен, что в вашей жизни так и случится", – поприветствовал участников мероприятия Королев.

Он добавил, что активная проектная и волонтерская работа студентов сегодня станет их серьезным преимуществом в будущем, и отметил, что президент России справедливо называет добровольцев опорой страны.

Королев обозначил приоритетом региона качественное образование и профессиональные возможности для молодежи на малой родине. Для этого планируется модернизация учебных заведений и создание образовательного кампуса в Завидово для подготовки кадров в сфере туризма.

"Дорогие друзья, мы в вас верим! Считаем, что вы – наше будущее и, конечно же, основа сильного, конкурентного, суверенного государства. А мы постараемся сделать все, чтобы вы стали успешными людьми", – обратился к ребятам временно исполняющий обязанности губернатора.

Всего Форум собрал около 1 тысячи представителей вузов и колледжей, а также активистов "Движения первых", общественных организаций.

Перед пленарным заседанием Королев посетил площадки форума, посвященные технологическому лидерству, командной работе и развитию студентов. Экскурсию для руководителя региона провели студенты Тверского медуниверситета и Тверского колледжа имени А.Н. Коняева.