Рейтинг@Mail.ru
Королев поддержал создание молодежной программы "Лидеры Верхневолжья" - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:14 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/verkhnevolzhe-2069602186.html
Королев поддержал создание молодежной программы "Лидеры Верхневолжья"
Королев поддержал создание молодежной программы "Лидеры Верхневолжья" - РИА Новости, 22.01.2026
Королев поддержал создание молодежной программы "Лидеры Верхневолжья"
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поддержал инициативу о реализации кадровой региональной программы для молодежи... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:14:00+03:00
2026-01-22T15:14:00+03:00
тверская область
россия
завидово
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069600967_63:186:1936:1240_1920x0_80_0_0_e5c679f0f6cc32dc5e8b1e3a11e295ce.jpg
https://ria.ru/20260120/zavidovo-2069143577.html
https://ria.ru/20260113/promyshlennost-2067614489.html
россия
завидово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069600967_147:0:1854:1280_1920x0_80_0_0_8958827ffd052b390964b6f049a279ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, завидово, виталий королев
Тверская область, Россия, Завидово, Виталий Королев
Королев поддержал создание молодежной программы "Лидеры Верхневолжья"

Виталий Королев поддержал реализацию программы "Лидеры Верхневолжья"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиВрио губернатора Тверской области Виталий Королев
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев поддержал инициативу о реализации кадровой региональной программы для молодежи "Лидеры Верхневолжья", сообщает пресс-служба правительства региона.
Идею предложили на пленарном заседании Форума тверского студенчества. Программа, аналогичная федеральному проекту "Лидеры России", направлена на развитие кадрового потенциала молодежи.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев определил ключевые задачи по развитию особой экономической зоны Завидово - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Королев определил задачи развития ОЭЗ "Завидово" в Тверской области
20 января, 19:44
"Это позволит каждому студенту попасть в списки кадровых резервов, я считаю, что это очень правильная вещь", – приводит пресс-служба слова Королева.
Он поручил министерству молодежной политики с другими ведомствами в короткие сроки разработать практический проект.
"Главное, что она должна быть практической, давать студентам и молодым специалистам возможности для трудоустройства, освоения навыков работы. Готов лично принять участие в мероприятиях, поделиться опытом с молодежью", – сказал Королев.
На Форуме обсуждаются вопросы поддержки студентов, их карьерного ориентирования, развития талантов, духовно-нравственного воспитания.
"Мы все помним период студенчества. Это замечательное время, когда все впереди, когда кажется, что любые горы могут быть по плечу, и все, что задумывалось, обязательно сбудется. Надеюсь и уверен, что в вашей жизни так и случится", – поприветствовал участников мероприятия Королев.
Он добавил, что активная проектная и волонтерская работа студентов сегодня станет их серьезным преимуществом в будущем, и отметил, что президент России справедливо называет добровольцев опорой страны.
Королев обозначил приоритетом региона качественное образование и профессиональные возможности для молодежи на малой родине. Для этого планируется модернизация учебных заведений и создание образовательного кампуса в Завидово для подготовки кадров в сфере туризма.
"Дорогие друзья, мы в вас верим! Считаем, что вы – наше будущее и, конечно же, основа сильного, конкурентного, суверенного государства. А мы постараемся сделать все, чтобы вы стали успешными людьми", – обратился к ребятам временно исполняющий обязанности губернатора.
Всего Форум собрал около 1 тысячи представителей вузов и колледжей, а также активистов "Движения первых", общественных организаций.
Перед пленарным заседанием Королев посетил площадки форума, посвященные технологическому лидерству, командной работе и развитию студентов. Экскурсию для руководителя региона провели студенты Тверского медуниверситета и Тверского колледжа имени А.Н. Коняева.
Программа Форума соответствует целям национального проекта "Молодежь и дети", нацеленного на поддержку образования, трудоустройства и развития молодого поколения. Сотни студентов региона уже активно участвуют в волонтерстве, поисковых отрядах, патриотических и других проектах. В 2025 году 26 инициатив студентов получили гранты Росмолодежи на реализацию.
Врио губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Королев обозначил ключевые задачи в развитии промышленности Верхневолжья
13 января, 15:25
 
Тверская областьРоссияЗавидовоВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала