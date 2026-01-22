Рейтинг@Mail.ru
США назначили нового представителя по Венесуэле - РИА Новости, 22.01.2026
22:18 22.01.2026
США назначили нового представителя по Венесуэле
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. США назначили своего бывшего посла в Никарагуа и Гондурасе Лауру Догу поверенным в делах отделения по вопросам Венесуэлы в американском посольстве в Колумбии, сообщается на сайте ведомства.
На сайте посольства США в Венесуэле уточняется, что Догу также работала в Мексике, Сальвадоре, Турции и Египте.
Газета Tiempo отмечает, что задачей Догу станет восстановление дипломатических контактов Каракаса и Вашингтона.
В январе телеканал Fox News сообщил, что американские дипломаты работают в Каракасе для оценки возможности поэтапного возобновления дипломатической работы США в Венесуэле.
Работа посольства США в Каракасе приостановлена с 2019 года.
Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Венесуэла получит все средства от первой продажи нефти США
Вчера, 14:25
 
