https://ria.ru/20260122/venesuela-2069708279.html
США назначили нового представителя по Венесуэле
США назначили нового представителя по Венесуэле - РИА Новости, 22.01.2026
США назначили нового представителя по Венесуэле
США назначили своего бывшего посла в Никарагуа и Гондурасе Лауру Догу поверенным в делах отделения по вопросам Венесуэлы в американском посольстве в Колумбии,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:18:00+03:00
2026-01-22T22:18:00+03:00
2026-01-22T22:18:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52917/80/529178098_0:131:1377:906_1920x0_80_0_0_295b1e286ebfa2e0a918803b3ef85855.jpg
https://ria.ru/20260122/venesuela-2069582759.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/52917/80/529178098_0:2:1377:1035_1920x0_80_0_0_f189180dff9367b3299ef0355f3a0f8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, каракас
В мире, США, Венесуэла, Каракас
США назначили нового представителя по Венесуэле
США назначили Догу поверенным по вопросам Венесуэлы в посольстве в Колумбии