Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вакцина против штамма птичьего гриппа H5N1 находится на стадии клинических испытаний и готовится к серийному производству на случай пандемии, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Центр круглосуточно отслеживает риски, связанные с вирусами птичьего гриппа, проводит мониторинг, дает научную оценку и прогнозирует развитие ситуации. Ежегодно анализируется более 10 тысяч образцов от дикой и домашней птицы, а также от лиц, контактирующих с птицами", - пояснили в пресс-службе.