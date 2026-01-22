https://ria.ru/20260122/vaktsina-2069624188.html
Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа
Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа - РИА Новости, 22.01.2026
Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа
Вакцина против штамма птичьего гриппа H5N1 находится на стадии клинических испытаний и готовится к серийному производству на случай пандемии, сообщили... РИА Новости, 22.01.2026
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
воз
Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа
Роспотребнадзор проводит клинические испытания вакцины против птичьего гриппа
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вакцина против штамма птичьего гриппа H5N1 находится на стадии клинических испытаний и готовится к серийному производству на случай пандемии, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзором
разработаны высокочувствительные тест-системы для выявления циркулирующих штаммов гриппа, в том числе H5, вакцина для людей против штамма H5N1 находится на стадии клинических испытаний и готовится к серийному производству на случай пандемии", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора является одним из двух в мире сотрудничавших центров ВОЗ
по изучению гриппа в зонах пересечения экосистем человека и животных.
"Центр круглосуточно отслеживает риски, связанные с вирусами птичьего гриппа, проводит мониторинг, дает научную оценку и прогнозирует развитие ситуации. Ежегодно анализируется более 10 тысяч образцов от дикой и домашней птицы, а также от лиц, контактирующих с птицами", - пояснили в пресс-службе.