Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 22.01.2026 (обновлено: 16:21 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/vaktsina-2069624188.html
Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа
Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа - РИА Новости, 22.01.2026
Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа
Вакцина против штамма птичьего гриппа H5N1 находится на стадии клинических испытаний и готовится к серийному производству на случай пандемии, сообщили... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:15:00+03:00
2026-01-22T16:21:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
воз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854959492_0:186:2977:1861_1920x0_80_0_0_bc54bfaa1138d3b3a86c913831aec677.jpg
https://ri.ria.ru/20260120/nauka-2068298904.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854959492_124:0:2853:2047_1920x0_80_0_0_96ce26ea4d2a6c42b52f3fa6f6dec962.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, воз
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, ВОЗ
Роспотребнадзор проводит испытания вакцины против штамма птичьего гриппа

Роспотребнадзор проводит клинические испытания вакцины против птичьего гриппа

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкРаботник ветеринарной службы готовит вакцину от птичьего гриппа для прививок птиц
Работник ветеринарной службы готовит вакцину от птичьего гриппа для прививок птиц - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Работник ветеринарной службы готовит вакцину от птичьего гриппа для прививок птиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Вакцина против штамма птичьего гриппа H5N1 находится на стадии клинических испытаний и готовится к серийному производству на случай пандемии, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Роспотребнадзором разработаны высокочувствительные тест-системы для выявления циркулирующих штаммов гриппа, в том числе H5, вакцина для людей против штамма H5N1 находится на стадии клинических испытаний и готовится к серийному производству на случай пандемии", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора является одним из двух в мире сотрудничавших центров ВОЗ по изучению гриппа в зонах пересечения экосистем человека и животных.
"Центр круглосуточно отслеживает риски, связанные с вирусами птичьего гриппа, проводит мониторинг, дает научную оценку и прогнозирует развитие ситуации. Ежегодно анализируется более 10 тысяч образцов от дикой и домашней птицы, а также от лиц, контактирующих с птицами", - пояснили в пресс-службе.
Вакцинация цыпленка - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Петербурге создали прототип вакцины от мутировавшего птичьего гриппа
20 января, 09:00
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоВОЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала