В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера за парковку

САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Полиция в Ульяновске возбудила уголовное дело по факту избиения пенсионера, который пожаловался на соседа за неправильную парковку у ворот своего дома.
Ранее местные Telegram-каналы разместили обращение дочери пострадавшего мужчины. Она сообщила, что отец пожаловался в ГИБДД на соседа из-за его регулярной парковки перед воротами дома. После того как ее отец вернулся из ГИБДД, то увидел, что сосед накидал снег у ворот дома. Пенсионер попытался сфотографировать кучу снега, однако сосед напал на мужчину и избил его, а затем уехал на своем автомобиле.
"Двадцатого января в полицию поступило сообщение о конфликтной ситуации между двумя соседями и нанесении телесных повреждений одному из них во время расчистки снега возле своего дома в Ленинском районе города Ульяновска ... сотрудниками полиции ОМВД России по Ленинскому району города Ульяновска было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщило областное УМВД России в Telegram-канале.
Предполагаемого виновника доставили в органы внутренних дел для проведения процессуальных действий. Уточняется, что ранее в отношении фигуранта уже поступали жалобы от потерпевшего. По ряду из них проводятся проверки, мужчина уже четыре раза привлекался к административной ответственности.
Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и привлечение виновного к ответственности.
