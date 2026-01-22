В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера за парковку

Предполагаемого виновника доставили в органы внутренних дел для проведения процессуальных действий. Уточняется, что ранее в отношении фигуранта уже поступали жалобы от потерпевшего. По ряду из них проводятся проверки, мужчина уже четыре раза привлекался к административной ответственности.