Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера за парковку - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/ulyanovsk-2069675846.html
В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера за парковку
В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера за парковку - РИА Новости, 22.01.2026
В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера за парковку
Полиция в Ульяновске возбудила уголовное дело по факту избиения пенсионера, который пожаловался на соседа за неправильную парковку у ворот своего дома. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:49:00+03:00
2026-01-22T18:49:00+03:00
происшествия
ульяновск
россия
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg
https://ria.ru/20260120/ekaterinburg-2069111378.html
ульяновск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f37aaed0720f5f8f0ebe30fd55b6f768.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ульяновск, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Ульяновск, Россия, ГИБДД МВД РФ
В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера за парковку

В Ульяновске завели дело после избиения пенсионера за неправильную парковку

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 22 янв - РИА Новости. Полиция в Ульяновске возбудила уголовное дело по факту избиения пенсионера, который пожаловался на соседа за неправильную парковку у ворот своего дома.
Ранее местные Telegram-каналы разместили обращение дочери пострадавшего мужчины. Она сообщила, что отец пожаловался в ГИБДД на соседа из-за его регулярной парковки перед воротами дома. После того как ее отец вернулся из ГИБДД, то увидел, что сосед накидал снег у ворот дома. Пенсионер попытался сфотографировать кучу снега, однако сосед напал на мужчину и избил его, а затем уехал на своем автомобиле.
"Двадцатого января в полицию поступило сообщение о конфликтной ситуации между двумя соседями и нанесении телесных повреждений одному из них во время расчистки снега возле своего дома в Ленинском районе города Ульяновска ... сотрудниками полиции ОМВД России по Ленинскому району города Ульяновска было возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью)", - сообщило областное УМВД России в Telegram-канале.
Предполагаемого виновника доставили в органы внутренних дел для проведения процессуальных действий. Уточняется, что ранее в отношении фигуранта уже поступали жалобы от потерпевшего. По ряду из них проводятся проверки, мужчина уже четыре раза привлекался к административной ответственности.
Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия и привлечение виновного к ответственности.
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
В Екатеринбурге задержали мужчину за избиение подростка
20 января, 17:51
 
ПроисшествияУльяновскРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала