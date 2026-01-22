https://ria.ru/20260122/trevoga-2069539788.html
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 22.01.2026
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в четверг на территорий девяти областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черниговская область
днепропетровская область
украина
черниговская область
днепропетровская область
В девяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу