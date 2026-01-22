https://ria.ru/20260122/tennis-2069554067.html
Синнер вышел в третий круг Australian Open
Синнер вышел в третий круг Australian Open - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Синнер вышел в третий круг Australian Open
Итальянец Янник Синнер одержал победу над австралийцем Джеймсом Даквортом и вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T13:09:00+03:00
2026-01-22T13:09:00+03:00
2026-01-22T13:09:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
australian open
янник синнер
джеймс дакворт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923557223_535:504:3072:1931_1920x0_80_0_0_3564ab7abd439611cc7cb1bddb6ca341.jpg
австралия
мельбурн
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923557223_870:397:3072:2048_1920x0_80_0_0_56e8e415d6130253e7806e4db68942bc.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, австралия, мельбурн, australian open, янник синнер, джеймс дакворт
Теннис, Спорт, Австралия, Мельбурн, Australian Open, Янник Синнер, Джеймс Дакворт
Синнер вышел в третий круг Australian Open
Вторая ракетка мира Синнер вышел в третий круг Australian Open