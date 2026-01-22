Рейтинг@Mail.ru
Джокович вышел в третий круг Australian Open
Теннис
 
08:26 22.01.2026
Джокович вышел в третий круг Australian Open
Джокович вышел в третий круг Australian Open
Серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Новак Джокович. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Серб Новак Джокович вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
Во встрече второго раунда Джокович (4-й номер посева) нанес поражение итальянцу Франческо Маэстрелли, который пробился в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:3, 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте 2 часа 15 минут.
Следующим соперником Джоковича будет победитель матча Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) - Шан Цзюнчэн (Китай).
Джокович проводит свой 81-й турнир Большого шлема, по этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Фелисиано Лопесом. На текущем Australian Open 38-летний серб не уступил соперникам ни одного сета.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
22 января 2026 • начало в 05:45
Завершен
Франческо Маэстрелли
0 : 33:62:62:6
Новак Джокович
