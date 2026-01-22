Рейтинг@Mail.ru
Родители Свечникова опознали его тело, рассказала родственница
13:57 22.01.2026
Родители Свечникова опознали его тело, рассказала родственница
Родители Свечникова опознали его тело, рассказала родственница
Родители погибшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова опознали его тело, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Родители Свечникова опознали его тело, рассказала родственница

СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Родители погибшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова опознали его тело, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.
"Нам показали фотографии, затем показали само тело. Это Николай", - сообщила Караман, принимавшая участие в опознании в управлении судмедэкспертизы.
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста
Вчера, 11:30
Родители пловца не смогли дать комментарии прессе.
Генконсульство РФ в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели пловца Николая Свечникова, заявили в четверг дипломаты.
Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Николая Свечникова, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Генконсульство выразило надежду на установление причин гибели Свечникова
Вчера, 09:20
 
Спорт Босфор Стамбул Россия Николай Свечников
 
