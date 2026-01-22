Родители Свечникова опознали его тело, рассказала родственница

СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Родители погибшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова опознали его тело, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.

"Нам показали фотографии, затем показали само тело. Это Николай", - сообщила Караман, принимавшая участие в опознании в управлении судмедэкспертизы.

Родители пловца не смогли дать комментарии прессе.

Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Николая Свечникова, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.

Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.