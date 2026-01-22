https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069571169.html
Родители Свечникова опознали его тело, рассказала родственница
Родители Свечникова опознали его тело, рассказала родственница - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Родители Свечникова опознали его тело, рассказала родственница
Родители погибшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова опознали его тело, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман. РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T13:57:00+03:00
2026-01-22T13:57:00+03:00
2026-01-22T13:59:00+03:00
спорт
босфор
стамбул
россия
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_acb5dc3412c1975b958d360a78839b86.png
https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069521409.html
https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069489363.html
босфор
стамбул
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a7bce15c65d19f5409f9a034aa07ecdf.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, босфор, стамбул, россия, николай свечников
Спорт, Босфор, Стамбул, Россия, Николай Свечников
Родители Свечникова опознали его тело, рассказала родственница
Родители опознали тело пропавшего в 2025 году Свечникова
СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Родители погибшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова опознали его тело, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.
"Нам показали фотографии, затем показали само тело. Это Николай", - сообщила Караман, принимавшая участие в опознании в управлении судмедэкспертизы.
Родители пловца не смогли дать комментарии прессе.
Генконсульство РФ
в Стамбуле
исходит из того, что компетентные органы Турции
установят все обстоятельства и причины гибели пловца Николая Свечникова
, заявили в четверг дипломаты.
Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре
найдено тело пловца Николая Свечникова, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.