Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста - РИА Новости, 22.01.2026
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста
Публикация в турецких СМИ результатов ДНК-теста, подтвердивших обнаружение тела российского пловца Николая Свечникова, нарушает нормы этики, семья спортсмена...
в мире
стамбул
босфор
россия
николай свечников
стамбул
босфор
россия
в мире, стамбул, босфор, россия, николай свечников
В мире, Стамбул, Босфор, Россия, Николай Свечников
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста турецким СМИ
СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Публикация в турецких СМИ результатов ДНК-теста, подтвердивших обнаружение тела российского пловца Николая Свечникова, нарушает нормы этики, семья спортсмена узнала о результатах гораздо позже, сообщил РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
"Результаты ДНК-теста были опубликованы в среду вечером в турецких СМИ. Речь идет не о пресс-релизе, а о поступившей из судмедэкспертизы информации журналистам. Семья узнала о результатах после журналистов, это неэтично", - заявил адвокат.
Он также отметил, что ряд Telegram-каналов публиковали фотографии тела еще до того, как родители Свечникова
прибыли в Стамбул
. Адвокат готовит соответствующее заявление по данному поводу, и ожидает, что ряд СМИ удалят публикации.
Генконсульство РФ
в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции
установят все обстоятельства и причины гибели пловца Свечникова, заявили дипломаты в четверг.
Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре
найдено тело Свечникова, на четверг запланировано опознание, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Отчет о причине гибели российского пловца будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщал РИА Новости осведомленный источник.
Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Свечникова сдали в среду ДНК-тест в Стамбуле для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей говорили, что результаты будут лишь в четверг.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.