Рейтинг@Mail.ru
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:30 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069521409.html
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста - РИА Новости, 22.01.2026
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста
Публикация в турецких СМИ результатов ДНК-теста, подтвердивших обнаружение тела российского пловца Николая Свечникова, нарушает нормы этики, семья спортсмена... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:30:00+03:00
2026-01-22T11:30:00+03:00
в мире
стамбул
босфор
россия
николай свечников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_acb5dc3412c1975b958d360a78839b86.png
https://ria.ru/20260121/semja-2069281983.html
https://ria.ru/20260122/svechnikov-2069491592.html
https://ria.ru/20260121/svechnikov-2069436082.html
стамбул
босфор
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2069097351_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_a7bce15c65d19f5409f9a034aa07ecdf.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, босфор, россия, николай свечников
В мире, Стамбул, Босфор, Россия, Николай Свечников
Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста

Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста турецким СМИ

© Фотография из соцсетейНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фотография из соцсетей
Николай Свечников. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Публикация в турецких СМИ результатов ДНК-теста, подтвердивших обнаружение тела российского пловца Николая Свечникова, нарушает нормы этики, семья спортсмена узнала о результатах гораздо позже, сообщил РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
"Результаты ДНК-теста были опубликованы в среду вечером в турецких СМИ. Речь идет не о пресс-релизе, а о поступившей из судмедэкспертизы информации журналистам. Семья узнала о результатах после журналистов, это неэтично", - заявил адвокат.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Семья Свечникова будет судиться с турецкими СМИ
21 января, 12:35
Он также отметил, что ряд Telegram-каналов публиковали фотографии тела еще до того, как родители Свечникова прибыли в Стамбул. Адвокат готовит соответствующее заявление по данному поводу, и ожидает, что ряд СМИ удалят публикации.
Генконсульство РФ в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели пловца Свечникова, заявили дипломаты в четверг.
Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело Свечникова, на четверг запланировано опознание, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Отчет о причине гибели российского пловца будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщал РИА Новости осведомленный источник.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Генконсульство подтвердило, что в Босфоре обнаружили тело Свечникова
Вчера, 09:31
Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Свечникова сдали в среду ДНК-тест в Стамбуле для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей говорили, что результаты будут лишь в четверг.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Источник рассказал, когда будет доступен отчет о причине гибели Свечникова
21 января, 22:29
 
В миреСтамбулБосфорРоссияНиколай Свечников
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала