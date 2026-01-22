Адвокат семьи Свечникова раскритиковал слив результатов ДНК-теста

СТАМБУЛ, 22 янв - РИА Новости. Публикация в турецких СМИ результатов ДНК-теста, подтвердивших обнаружение тела российского пловца Николая Свечникова, нарушает нормы этики, семья спортсмена узнала о результатах гораздо позже, сообщил РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

"Результаты ДНК-теста были опубликованы в среду вечером в турецких СМИ. Речь идет не о пресс-релизе, а о поступившей из судмедэкспертизы информации журналистам. Семья узнала о результатах после журналистов, это неэтично", - заявил адвокат.

Он также отметил, что ряд Telegram-каналов публиковали фотографии тела еще до того, как родители Свечникова прибыли в Стамбул . Адвокат готовит соответствующее заявление по данному поводу, и ожидает, что ряд СМИ удалят публикации.

Генконсульство РФ в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели пловца Свечникова, заявили дипломаты в четверг.

Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело Свечникова, на четверг запланировано опознание, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Отчет о причине гибели российского пловца будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщал РИА Новости осведомленный источник.

Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Свечникова сдали в среду ДНК-тест в Стамбуле для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей говорили, что результаты будут лишь в четверг.

Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело мужчины.