Генконсульство выразило надежду на установление причин гибели Свечникова
Генконсульство выразило надежду на установление причин гибели Свечникова - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
Генконсульство выразило надежду на установление причин гибели Свечникова
Генконсульство РФ в Стамбуле заявило в четверг, что исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели пловца Николая
2026-01-22T09:20:00+03:00
2026-01-22T09:20:00+03:00
2026-01-22T09:30:00+03:00
Генконсульство выразило надежду на установление причин гибели Свечникова
Генконсульство рассчитывает на установление причин гибели Свечникова в Турции
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило в четверг, что исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели пловца Николая Свечникова.
Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре
найдено тело Свечникова
, на четверг запланировано опознание, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Отчет о причине гибели российского пловца будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщал РИА Новости осведомленный источник.
"Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии", - говорится в полученном РИА Новости заявлении консульства.
Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Свечникова сдали в среду ДНК-тест в Стамбуле
для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей говорили, что результаты будут лишь в четверг.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.