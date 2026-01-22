Генконсульство выразило надежду на установление причин гибели Свечникова

СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило в четверг, что исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели пловца Николая Свечникова.

Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело Свечникова , на четверг запланировано опознание, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Отчет о причине гибели российского пловца будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщал РИА Новости осведомленный источник.

"Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии", - говорится в полученном РИА Новости заявлении консульства.

Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Свечникова сдали в среду ДНК-тест в Стамбуле для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей говорили, что результаты будут лишь в четверг.

Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело мужчины.