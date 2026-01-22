Рейтинг@Mail.ru
Генконсульство выразило надежду на установление причин гибели Свечникова
09:20 22.01.2026 (обновлено: 09:30 22.01.2026)
Генконсульство выразило надежду на установление причин гибели Свечникова
россия
турция
стамбул
босфор
николай свечников
россия
турция
стамбул
босфор
россия, турция, стамбул, босфор, николай свечников, спорт
Россия, Турция, Стамбул, Босфор, Николай Свечников, Спорт
© Фотография из соцсетейНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фотография из соцсетей
Николай Свечников. Архивное фото
СТАМБУЛ, 21 янв - РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле заявило в четверг, что исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели пловца Николая Свечникова.
Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело Свечникова, на четверг запланировано опознание, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Отчет о причине гибели российского пловца будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщал РИА Новости осведомленный источник.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Юристы семьи пловца Свечникова рассчитывают на ускорение следствия
21 января, 05:21
"Исходим из того, что компетентными органами Турецкой Республики будут установлены все обстоятельства и причины, приведшие к этой трагедии", - говорится в полученном РИА Новости заявлении консульства.
Родители пропавшего в августе 2025 года российского пловца Свечникова сдали в среду ДНК-тест в Стамбуле для идентификации обнаруженного в Босфоре тела, увидеть его можно будет только после получения результатов, сообщила ранее РИА Новости мать спортсмена Галина. Ей говорили, что результаты будут лишь в четверг.
Во вторник утром у берегов района Куручешме - недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе - морской полицией было извлечено тело мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Адвокат семьи Свечникова прокомментировал результат ДНК-теста
21 января, 22:58
 
РоссияТурцияСтамбулБосфорНиколай СвечниковСпорт
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
