https://ria.ru/20260122/sport-2069470967.html
ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России
ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России - РИА Новости Спорт, 22.01.2026
ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России
Олимпийский комитет России зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной страны в виде мишки, созданного на основе официального маскота 1980 года,... РИА Новости Спорт, 22.01.2026
2026-01-22T05:26:00+03:00
2026-01-22T05:26:00+03:00
2026-01-22T05:26:00+03:00
спорт
россия
михаил дегтярев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112992/81/1129928104_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_464ecff58134656e0043d90eed60ba2b.jpg
https://ria.ru/20250925/logotip-2044404109.html
https://ria.ru/20251210/prezidentdegtyarev-2061060206.html
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112992/81/1129928104_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_786fc99ebbb5d4d0596e64f6b6a8761b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, михаил дегтярев, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Россия, Михаил Дегтярев, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Олимпийский комитет России (ОКР)
ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России
РИА Новости: ОКР зарегистрировал единый талисман сборной страны в виде мишки