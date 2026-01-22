Рейтинг@Mail.ru
ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России
05:26 22.01.2026
ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России
ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России
Олимпийский комитет России зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной страны в виде мишки, созданного на основе официального маскота 1980 года
спорт
россия
михаил дегтярев
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
олимпийский комитет россии (окр)
россия
2026
ОКР зарегистрировал единый талисман сборной России

РИА Новости: ОКР зарегистрировал единый талисман сборной страны в виде мишки

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОлимпийский комитет России
Олимпийский комитет России. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Олимпийский комитет России зарегистрировал в Роспатенте единый талисман сборной страны в виде мишки, созданного на основе официального маскота 1980 года, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства.
Заявка была подана в июле 2025 года, в январе Роспатент принял положительное решение о регистрации.
ФИФА представила талисманы ЧМ-2026
25 сентября 2025, 19:21
Обновленный талисман олимпийской сборной представляет собой бурого мишку в полный рост с медалью на груди, где изображен логотип Олимпийского комитета России.
Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в декабре сообщал, что в России разработали новый единый талисман олимпийской команды России, который на тот момент проходил регистрацию в Роспатенте.
"Президент уже оценил": сборную России вновь экипирует Bosco
10 декабря 2025, 11:49
 
