Спецоперация, 22 января: ВСУ потеряли до 1240 военнослужащих и три танка

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 1240 военнослужащих ВСУ, три танка, два бронетранспортера и 14 бронемашин на различных направлениях спецоперации.
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам хранения боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, следует из официальной сводки Минобороны РФ.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 224 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, отметили в ведомстве.
Работа российской ПВО
Средства ПВО уничтожили 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.
Украина проводит чистки
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что разоблачило трех топ-чиновников госпогранслужбы, в том числе бывшего главу ведомства Сергея Дейнеко, их подозревают в получении взяток за незаконную переправку сигарет в ЕС.
Правительство Украины после назначения на должность главы минобороны страны Михаила Федорова уволило пять его заместителей, следует из распоряжений, опубликованных на сайте кабмина.
Согласно документам, уволены Анна Гвоздяр, Александр Козенко, Николай Шевцов, Анатолий Клочко, Владимир Заверуха. Опубликованы распоряжения 21 января, подписала их премьер Юлия Свириденко.
Верховная рада Украины 14 января проголосовала за назначение экс-главы министерства цифровой трансформации Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. По его словам, он намерен провести аудиты в военкоматах, в украинской армии и самом министерстве обороны.
Вооруженное сборище Украины
Из страха потерять боевые позиции в районе населенного пункта Хатнее Харьковской области командование ВСУ спешно отзывает боевиков из отпусков и выписывает из госпиталей недолеченных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Молодые контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет несут большие потери на сумском направлении, также сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Прикрыться людьми
Украинские военные размещали артиллерийские установки во дворах частных домов в Красноармейске в ДНР, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта Владимир Головня.
Боевики ВСУ переодевались в гражданскую одежду в Димитрове и выбрасывали военную форму, рассказал РИА Новости беженец оттуда Андрей Дыченко.
22 июня 2022, 17:18