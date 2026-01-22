МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 1240 военнослужащих ВСУ, три танка, два бронетранспортера и 14 бронемашин на различных направлениях спецоперации.

Молодые контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет несут большие потери на сумском направлении, также сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.